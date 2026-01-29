Сахиба Гафарова посетила Оман

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Султанат Оман 29 января встретилась с председателем Консультативного совета этой страны шейхом Халидом бин Хилалом Аль Маавали.
Председатель Консультативного совета выразил удовлетворение хорошим уровнем политических и иных связей между Оманом и Азербайджаном и указал на особую роль парламентов в развитии взаимоотношений. Было отмечено, что текущий визит спикера Милли Меджлиса внесет свой вклад в дальнейшее расширение связей.
Спикер Сахиба Гафарова обозначила наличие большого потенциала развития отношений между нашими странами в различных областях и подчеркнула, что взаимодействие парламентов вносит важный вклад в двусторонние и многосторонние отношения между двумя странами.
Следующую свою встречу в рамках официального визита спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела с председателем Государственного совета шейхом Абдульмаликом Аль Халили. На встрече было подчеркнуто наличие двусторонних отношений, опирающихся на дружбу, взаимоуважение и взаимопонимание между нашими странами.
Во время беседы состоялся обмен мнениями о связях между законодательными органами двух стран, и подчеркивалось, что межпарламентское взаимодействие вносит вклад в дальнейшее развитие отношений.
***
Сахиба Гафарова встретилась также с министром иностранных дел Султаната Оман Бадром аль-Бусаиди.
Министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди отметил на встрече благотворное влияние отношений между парламентами на связи наших стран и народов, подчеркнув в этой связи особую значимость визита спикера Милли Меджлиса. По его словам, парламенты могут внести важный вклад в дальнейшее расширение связей по этим направлениям.
Спикер Милли Меджлиса упомянула высокую оценку сотрудничества между законодательными органами и последовательные усилия, прилагаемые для обеспечения преемственности взаимоподдержки посредством парламентской дипломатии.
В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе. Спикер Сахиба Гафарова заметила, что после освобождения азербайджанских территорий от оккупации по инициативе нашей страны в регионе был начат мирный процесс и, особенно после Вашингтонского саммита, были достигнуты важные успехи в русле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Было отмечено и то, что работа над созданием новых региональных транспортных связей будет способствовать стабильности и сотрудничеству в регионе.
Возглавляемая спикером Сахибой Гафаровой парламентская делегация в рамках визита также посетила посольство Азербайджана в Султанате Оман и ознакомилась с созданными там условиями.