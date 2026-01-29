Сахиба Гафарова посетила Оман

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Султанат Оман 29 января встретилась с председателем Консультативного совета этой страны шейхом Халидом бин Хилалом Аль Маавали.

Председатель Консультативного совета выразил удовлетворение хорошим уровнем политических и иных связей между Оманом и Азербайджаном и указал на особую роль парламентов в развитии взаимоотношений. Было отмечено, что текущий визит спикера Милли Меджлиса внесет свой вклад в дальнейшее расширение связей.

Спикер Сахиба Гафарова обозначила наличие большого потенциала развития отношений между нашими странами в различных областях и подчеркнула, что взаимодействие парламентов вносит важный вклад в двусторонние и многосторонние отношения между двумя странами.

Следующую свою встречу в рамках официального визита спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела с председателем Государственного совета шейхом Абдульмаликом Аль Халили. На встрече было подчеркнуто наличие двусторонних отношений, опирающихся на дружбу, взаимоуважение и взаимопонимание между нашими странами.

Во время беседы состоялся обмен мнениями о связях между законодательными органами двух стран, и подчеркивалось, что межпарламентское взаимодействие вносит вклад в дальнейшее развитие отношений.