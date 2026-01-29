Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи?

Президент США Дональд Трамп недавно анонсировал визит американского вице-президента Джей Ди Вэнса в две страны Южного Кавказа — Азербайджан и Армению. Ожидается, что в ходе поездки Вэнс примет участие в церемонии закладки «Маршрута Трампа».

Комментируя предстоящий визит в интервью haqqin.az, политолог Рашад Рзакулиев отметил, что поездка Вэнса в регион носит далеко не символический характер. По его словам, несмотря на декларируемые цели визита в контексте дальнейшего продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и реализации проекта «Маршрут Трампа» (Зангезурского коридора), возможное появление вице-президента США у самых северных границ Ирана говорит о многом.

«Если учесть и факт оперативного развертывания у берегов Ирана мощной авианосной группы США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн», сегодня решается судьба трансформации этого ближневосточного государства, крах теократического режима которого уже фактически неизбежен. Уверен, что в Баку и Ереване в закрытом формате могут проходить обсуждения с вице-президентом США по вопросам обеспечения безопасности Южного Кавказа в транзитный и болезненный для Ирана период его существования. И вот тут мы вступаем в полосу предположений. Был бы рад ошибиться, но думаю, визит Вэнса в наши края возможен лишь после крушения режима аятолл — американское здравомыслие не позволит превратить второго по рангу гражданина США в легитимную цель агонизирующего иранского фундаментализма», — считает Рзакулиев.

В то же время, по словам эксперта, если визит все же состоится, можно предположить, что речь может идти о возможных секретных переговорах и договоренностях со значимой частью военно-политической элиты Ирана по вопросу переформатирования государственной системы этой страны. В этом случае, по его мнению, Вэнс будет представлять сторону высшего руководства США.

Он также не исключил и иного понимания значимости официального Баку у американских стратегов, связанного с видением будущего региона в контексте формирования новой этнополитической азербайджанской идентичности в геополитическом аспекте.

«Это тема для отдельного разговора, с учетом того, что порядка 40% азербайджанского населения проживает на территории Ирана. Думается, мы накануне значимых исторических событий в регионе Ближнего Востока, которые, без сомнения, изменят ход и течение той самой гибридной Третьей мировой войны, отсчет которой начат с 24 февраля 2022 года», — добавил политолог.