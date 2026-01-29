USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турция укрепляет границу с Ираном

Турция укрепляет границу с Ираном

Турция принимает меры безопасности на границе с Ираном на фоне угроз США нанести удар по Тегерану. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Турции от 29 января.

«Мы не хотим новых напряженностей и конфликтов в нашем регионе. Мы продолжаем усилия по установлению мира и стабильности», — подчеркнули в ведомстве. В МИД добавили, что все необходимые меры принимаются в координации с профильными государственными органами.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Al Jazeera назвал возможный удар США по Ирану ошибкой. Он посоветовал американской стороне решать проблемы с Тегераном поэтапно. «Мой совет американским друзьям — закрывайте вопросы с Ираном один за другим. Начните с ядерного, закройте его, затем переходите к остальным», — сказал министр.

По его словам, если представить все требования в виде единого пакета, иранцам будет крайне сложно это принять. «Иногда это может выглядеть для них унизительно. Им будет очень трудно объяснить это не только самим себе, но и руководству», — добавил Фидан.

