USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Путин ответил на письмо Мелании Трамп

20:30 1302

Первая леди США Мелания Трамп в четверг, 29 января, заявила, что получила письмо от президента РФ Владимира Путина, в котором говорится о процессе возвращения украинских детей и воссоединении семей, разделенных из-за войны.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Жена американского президента рассказала, что получила прямой ответ от Путина на свой прошлогодний запрос, и в настоящее время ее представители продолжают коммуникацию с российской стороной.

Это стало реакцией на обращение в прошлом году, в котором она призвала Путина защитить «невинность» детей, рожденных в Украине, и способствовать их возвращению в семьи.

«Он написал мне ответное письмо. Мой представитель контактирует с ними [российской стороной — ред.], и мы все еще работаем над объединением большего количества детей», — отметила супруга президента США.

Хотя Мелания Трамп не обнародовала текст письма и не раскрыла конкретные договоренности, она выразила осторожный оптимизм по поводу результатов этих переговоров.

«Я надеюсь, что в скором времени мы снова будем иметь большой успех. Прекрасно видеть всех этих детей и родителей счастливыми. Конечно, вы хотите быть со своим ребенком», – добавила первая леди.

Трамп: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву»
Трамп: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву» обновлено 21:20
21:20 2821
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 2673
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
18:18 2577
Турция укрепляет границу с Ираном
Турция укрепляет границу с Ираном
19:35 1326
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи?
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи? политолог
19:16 2215
Иран демонстрирует силу
Иран демонстрирует силу
19:05 2807
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 6943
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 4329
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 2200
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1659
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 3370

ЭТО ВАЖНО

Трамп: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву»
Трамп: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву» обновлено 21:20
21:20 2821
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 2673
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
18:18 2577
Турция укрепляет границу с Ираном
Турция укрепляет границу с Ираном
19:35 1326
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи?
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи? политолог
19:16 2215
Иран демонстрирует силу
Иран демонстрирует силу
19:05 2807
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 6943
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 4329
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 2200
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков обновлено 17:47
17:47 1659
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 3370
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться