ЛУКОЙЛ передал Молдове активы в аэропорту Кишинева

Российская нефтяная компания ЛУКОЙЛ передала свои активы в Международном аэропорту Кишинева в собственность Молдовы. Об этом сообщило министерство энергетики Молдовы.

В сообщении ведомства отмечается, что Агентство публичной собственности и Международный аэропорт Кишинева завершили процесс инвентаризации и в четверг, 29 января, подписали с Lukoil Moldova акты приема-передачи нефтяного комплекса, расположенного на территории аэропорта. Таким образом, активы, принадлежавшие ЛУКОЙЛу в аэропорту Кишинева, перешли в собственность государства в соответствии с решением Совета по рассмотрению инвестиций.

В декабре Совет запретил деятельность ЛУКОЙЛа в зонах стратегического интереса для государственной безопасности Молдовы и поручил восстановить статус-кво, существовавший до приватизации нефтяного комплекса в аэропорту в 2005 году.

Как сообщили в Минэнерго Молдовы, ЛУКОЙЛ был обязан передать активы до 9 января, однако это требование выполнено не было. В связи с этим 16 января Совет оштрафовал компанию на 5 млн леев (немногим менее 300 тыс. долларов). Штраф был выплачен на текущей неделе.

Согласно решению Совета от 16 января, деятельность ЛУКОЙЛа в стратегически важных для государственной безопасности Молдовы районах была приостановлена. Окончательный срок передачи активов был установлен до 28 января.

Что касается деятельности автозаправочных станций ЛУКОЙЛа на территории Молдовы, их должен выкупить американский инвестиционный фонд Carlyle Group. В Минэнерго пояснили, что в соответствии с местным законодательством акционер обязан предварительно запросить одобрение инвестиций, решение по данному вопросу примет тот же Совет.

29 января также стало известно, что зарубежные активы ЛУКОЙЛа, за исключением казахстанских, которые останутся у компании, приобретет Carlyle Group. Решение о продаже зарубежных активов было принято после введения американских и британских санкций. ЛУКОЙЛ представлен в 27 иностранных государствах.