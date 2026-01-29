USD 1.7000
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

ЕС ограничивает поставки в Иран компонентов для беспилотников и ракет

Страны Евросоюза расширили экспортные ограничения на поставки в Иран продукции двойного назначения, включая компоненты для производства ракет и беспилотников. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"К ним относятся спецматериалы и соответствующее оборудование, включая энергетические материалы и их смеси, электронику, компьютеры, телекоммуникации, датчики и лазеры, двигательные установки, а также технологии, разработанные или специально адаптированные для тестирования, разработки или производства дронов и ракет", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, в сегодняшний список санкций также включены Khojir Missile Development and Production, ведущая организация в иранской программе баллистических ракет, и Sahara Thunder, иранская импортно-экспортная торговая компания, которая "действует для Минобороны Ирана и материально-технического обеспечения вооруженных сил".

Совет Европы также вводит санкции против других частных компаний, поставляющих критически важные компоненты КСИР или имеющих связи с организациями, участвующими в ракетной программе Ирана, в частности в производстве баллистических ракет.

Трамп: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву»
Трамп: «Я лично попросил Путина не стрелять по Киеву»
21:20 2825
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 2673
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
18:18 2579
Турция укрепляет границу с Ираном
Турция укрепляет границу с Ираном
19:35 1328
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи?
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи? политолог
19:16 2219
Иран демонстрирует силу
Иран демонстрирует силу
19:05 2811
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 6947
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 4330
Место встречи изменить нельзя
Место встречи изменить нельзя заявление кремля
17:54 2200
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
Евросоюз ударил санкциями по верхушке иранских силовиков
17:47 1659
Шахин Багиров стал генерал-полковником
Шахин Багиров стал генерал-полковником распоряжение президента
17:37 3372

