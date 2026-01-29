ЕС ограничивает поставки в Иран компонентов для беспилотников и ракет

Страны Евросоюза расширили экспортные ограничения на поставки в Иран продукции двойного назначения, включая компоненты для производства ракет и беспилотников. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"К ним относятся спецматериалы и соответствующее оборудование, включая энергетические материалы и их смеси, электронику, компьютеры, телекоммуникации, датчики и лазеры, двигательные установки, а также технологии, разработанные или специально адаптированные для тестирования, разработки или производства дронов и ракет", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, в сегодняшний список санкций также включены Khojir Missile Development and Production, ведущая организация в иранской программе баллистических ракет, и Sahara Thunder, иранская импортно-экспортная торговая компания, которая "действует для Минобороны Ирана и материально-технического обеспечения вооруженных сил".

Совет Европы также вводит санкции против других частных компаний, поставляющих критически важные компоненты КСИР или имеющих связи с организациями, участвующими в ракетной программе Ирана, в частности в производстве баллистических ракет.