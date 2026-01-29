Америка скоро откроет небо Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона открыть коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой. Об этом он сообщил на пресс-конференции, трансляция которой была опубликована на официальном канале Белого дома.

По словам Трампа, он провёл телефонный разговор с временным главой Венесуэлы Делси Родригес, в ходе которого проинформировал её о планах США возобновить полёты. Американский лидер отметил, что в ближайшее время граждане США смогут посещать Венесуэлу и чувствовать себя там в безопасности. Воздушное пространство над страной было закрыто Соединёнными Штатами в ноябре 2025 года.

Говоря об экономических перспективах, Трамп также заявил, что крупные американские нефтяные компании уже приступили к разведке месторождений в Венесуэле и выбору площадок для будущей добычи. По его словам, реализация этих проектов принесёт значительную выгоду как Венесуэле, так и Соединённым Штатам, а также самим энергетическим компаниям.

На фоне активизации внешнеполитических контактов президент США сообщил о «очень продуктивном» телефонном разговоре с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. В сообщении, опубликованном в социальной сети Truth Social, Трамп отметил, что обсуждение было сосредоточено на пограничных вопросах, борьбе с наркотрафиком и торговых отношениях. Стороны договорились продолжить диалог и в перспективе организовать двусторонние визиты.

Кроме того, глава Белого дома сообщил о намерении на следующей неделе выдвинуть кандидатуру нового руководителя Федеральной резервной системы США. По его словам, имя будущего главы ФРС будет объявлено в ближайшее время, после чего кандидатура должна быть утверждена Сенатом Конгресса.

Затрагивая экономические показатели, Трамп заявил, что Соединённые Штаты впервые за 26 лет опередили Японию по объёмам производства стали. По словам министра торговли США Говарда Латника, рост показателей стал возможен благодаря введённым торговым пошлинам. Президент США, в свою очередь, подчеркнул, что, по его оценке, это лишь начало дальнейшего укрепления американской промышленности.