Переговоры по Украине ускорились

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о заметном прогрессе на переговорах по урегулированию войны между Россией и Украиной.

По его словам, представители Украины отмечают, что с момента переговоров в Женеве был достигнут больший прогресс, чем за предыдущие четыре года конфликта. Уиткофф сообщил, что в Абу-Даби состоялась встреча с участием пяти российских генералов, а также представителей американской стороны, включая зятя президента США Джареда Кушнера. Он подчеркнул, что стороны, по оценке США, продвинулись «очень далеко».

Спецпредставитель отметил, что переговоры планируется продолжить примерно через неделю. При этом, по его словам, в процессе обсуждения возможного территориального соглашения между сторонами происходит ряд позитивных сдвигов. Уиткофф также выразил мнение, что общество в Украине в настоящее время рассчитывает на скорое достижение мирного соглашения.

Между тем помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что США не будут участвовать в предстоящих переговорах между Россией и Украиной в Абу-Даби. По его словам, такое решение было принято американской и украинской сторонами для проведения двусторонних контактов на более низком уровне.

Ушаков также не согласился с заявлением госсекретаря США Марко Рубио о том, что по украинскому урегулированию якобы согласованы все вопросы, за исключением территориального. Он подчеркнул, что с российской стороной не согласовывались гарантии безопасности для Украины.

Ранее Марко Рубио заявил, что единственным нерешенным вопросом в рамках обсуждений по Украине остается территориальный, в частности связанный с Донецкой областью.