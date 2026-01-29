Пашинян ждет ответа России

USD 1.7000
Правительство Армении намерено углубить сотрудничество с российскими партнерами по вопросу разблокировки региональных коммуникаций. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, армянская сторона направляла России письменные обращения по данному вопросу. Пашинян отметил, что пока не располагает информацией о наличии официального ответа, однако, по его оценке, наблюдаются положительные сигналы, и власти Армении рассчитывают на ускорение процесса.

Премьер напомнил, что в начале 2026 года представители Армении и Азербайджана провели совместный осмотр железнодорожного участка Ерасх — Садарак (Нахчыванская Автономная Республика). По его словам, это свидетельствует о том, что процессы в регионе продолжаются и остановить их невозможно.

Пашинян также затронул вопрос железнодорожного участка на границе Армении с Турцией. Он заявил, что в случае, если российские партнеры по тем или иным причинам откажутся от инвестиций, армянская сторона готова самостоятельно взять на себя реализацию проекта.

