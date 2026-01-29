Трамп снова высмеивает Макрона

Трамп напомнил о жестких переговорах с европейскими лидерами по вопросу цен на американские лекарственные препараты, продаваемые на европейском рынке. В этом контексте он привел в пример разговор с Макроном, в ходе которого, по его словам, обсуждалась возможность повышения цен.

«Я поговорил с Макроном. В то время он не носил солнцезащитные очки. Он сказал: «Нет, нет, Дональд, я не сделаю этого. Ты просишь меня удвоить цены на лекарства. Я даже не буду это рассматривать». Я ответил: «Если ты этого не сделаешь, я введу против тебя тарифы в размере 25%». Он сказал: «Я сделаю это». На этом разговор закончился», — заявил Трамп.

28 января во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова президент США также с иронией прокомментировал появление французского лидера на публике в солнцезащитных очках.