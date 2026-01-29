USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Новость дня
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Трамп снова высмеивает Макрона

23:14 245

Президент США Дональд Трамп вновь выступил с ироничными комментариями в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Заявление прозвучало в ходе заседания американского правительства.

Трамп напомнил о жестких переговорах с европейскими лидерами по вопросу цен на американские лекарственные препараты, продаваемые на европейском рынке. В этом контексте он привел в пример разговор с Макроном, в ходе которого, по его словам, обсуждалась возможность повышения цен.

«Я поговорил с Макроном. В то время он не носил солнцезащитные очки. Он сказал: «Нет, нет, Дональд, я не сделаю этого. Ты просишь меня удвоить цены на лекарства. Я даже не буду это рассматривать». Я ответил: «Если ты этого не сделаешь, я введу против тебя тарифы в размере 25%». Он сказал: «Я сделаю это». На этом разговор закончился», — заявил Трамп.

28 января во время выступления перед своими сторонниками в штате Айова президент США также с иронией прокомментировал появление французского лидера на публике в солнцезащитных очках.

Пашинян ждет ответа России
Пашинян ждет ответа России
22:59 685
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
20:22 3095
Президент Ирана: «Мы будем защищаться»
Президент Ирана: «Мы будем защищаться» обновлено 22:25
22:25 11896
Трамп: Путин согласился неделю не бить по Киеву
Трамп: Путин согласился неделю не бить по Киеву обновлено 22:10
22:10 4321
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 2898
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
18:18 3068
Турция укрепляет границу с Ираном
Турция укрепляет границу с Ираном
19:35 1751
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи?
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи? политолог
19:16 2891
Иран демонстрирует силу
Иран демонстрирует силу
19:05 3515
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 7914
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 4537

ЭТО ВАЖНО

Пашинян ждет ответа России
Пашинян ждет ответа России
22:59 685
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
20:22 3095
Президент Ирана: «Мы будем защищаться»
Президент Ирана: «Мы будем защищаться» обновлено 22:25
22:25 11896
Трамп: Путин согласился неделю не бить по Киеву
Трамп: Путин согласился неделю не бить по Киеву обновлено 22:10
22:10 4321
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
13:47 2898
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
18:18 3068
Турция укрепляет границу с Ираном
Турция укрепляет границу с Ираном
19:35 1751
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи?
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи? политолог
19:16 2891
Иран демонстрирует силу
Иран демонстрирует силу
19:05 3515
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
Американская торговая палата предупреждает: азербайджанская таможня тянет страну назад
16:41 7914
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук
У Турции не получилось с Европой: рынок вырывается из рук наша корреспонденция; все еще актуально
12:20 4537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться