Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица
Турецкая разведка накрыла шпионскую сеть Ирана: задержаны влиятельные лица

Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану

29 января 2026, 23:52

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Аббасом Аракчи. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация вокруг Ирана. Байрамов отметил, что рост напряженности в регионе вызывает обеспокоенность, и подчеркнул, что азербайджанская сторона всегда акцентировала необходимость воздерживаться от шагов и риторики, которые могут привести к нестабильности в Иране и вокруг него.

Было отмечено, что существующие проблемы необходимо решать исключительно посредством диалога и дипломатических методов в соответствии с нормами и принципами международного права.

«Особо подчеркнуто, что Азербайджан никогда не допустит использования своего воздушного пространства или территории каким-либо государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны», - указали в МИД Азербайджана.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.

«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех» Что происходило в раздевалке «Карабаха» после поражения от «Ливерпуля»?
Один диктатор ушел, второй пришел наша корреспонденция
Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану
Пашинян ждет ответа России
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
Ситуация в Иране обостряется
Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Турция укрепляет границу с Ираном
Вице-президент США едет в Баку обсуждать Иран после Хаменеи? политолог
