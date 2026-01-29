Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Аббасом Аракчи. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация вокруг Ирана. Байрамов отметил, что рост напряженности в регионе вызывает обеспокоенность, и подчеркнул, что азербайджанская сторона всегда акцентировала необходимость воздерживаться от шагов и риторики, которые могут привести к нестабильности в Иране и вокруг него.

Было отмечено, что существующие проблемы необходимо решать исключительно посредством диалога и дипломатических методов в соответствии с нормами и принципами международного права.

«Особо подчеркнуто, что Азербайджан никогда не допустит использования своего воздушного пространства или территории каким-либо государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны», - указали в МИД Азербайджана.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам.