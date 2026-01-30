В Азербайджане изменится формат экзамена по иностранному языку

С 2027 года в Азербайджане планируется изменить формат выпускного экзамена по иностранному языку. Экзамен будет включать аудирование по одному тексту с четырьмя тестовыми заданиями, чтение двух текстов с восемью заданиями, блок лексико-грамматических знаний из 13 тестов, а также письменную работу — абзац объемом не менее 100 слов на заданную тему.

Комментируя ситуацию в интервью haqqin.az, эксперт в сфере образования Гошкар Магеррамов отметил, что в первую очередь в стране должен измениться подход к преподаванию английского языка, и лишь затем следует менять экзаменационную систему.

По его словам, при резкой смене экзаменационной модели ученики и учителя будут вынуждены в очень короткие сроки адаптироваться к новым требованиям, что делает этот процесс сложным, болезненным и стрессовым.

«Быстрая адаптация приводит к тому, что многие школьники сталкиваются с трудностями, получают низкие баллы на экзаменах и испытывают сильное психологическое давление. Если изменить подход к обучению и применять его в течение 3, 5 или 10 лет, а затем привести экзаменационную систему в соответствие с ним, подобных проблем у учащихся в целом не возникнет. Подход к преподаванию английского языка и других иностранных языков в целом в Азербайджане остается слабым как в университетах, так и в средних школах. Эту ситуацию видят и органы, управляющие системой образования, и Государственный экзаменационный центр. Именно поэтому они обоснованно говорят о необходимости изменения экзаменационной системы и ее приближения к международным форматам», — отметил Магеррамов.

По его словам, сама идея реформы верна, поскольку экзаменационная система в Азербайджане во многом основана на заучивании, и потому предлагается ориентироваться на новые компетенции — те, которые проверяются в IELTS и TOEFL.

«В этом вопросе они правы. Однако такие изменения должны проводиться последовательно и логично, в продолжение реформ в сфере преподавания. Иначе говоря, сначала должно измениться обучение, а уже потом — экзамены, поскольку в противном случае процесс окажется значительно более сложным и в итоге пострадают прежде всего учащиеся. В подобных условиях школьники вынуждены обращаться к частным преподавателям, чтобы успеть адаптироваться к новым требованиям. На учащихся ложится дополнительная нагрузка, усиливается стресс и психологическое давление. Если же образовательный процесс будет меняться постепенно, а экзаменационная система — уже после этого, переход окажется более мягким и эффективным», — заключил он.