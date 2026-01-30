«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех»

Голкипер сборной Азербайджана и резервный вратарь «Карабаха» Шахрудин Магомедалиев после матча с «Ливерпулем» (0:6) и исторического выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов в интервью российскому изданию «Чемпионат» рассказал о том, что происходило в раздевалке после поражения на «Энфилде», что этот успех значит для Азербайджана и азербайджанского футбола, а также высказал свое мнение о главном тренере Гурбане Гурбанове.

«После 0:6 от «Ливерпуля» радости особо не было, мы не хотели проигрывать с таким крупным счетом, - говорит уроженец Дагестана. - Думали побиться с грандом мирового футбола. Были расстроены, но получилось как получилось. Больше радости было после предыдущей игры с «Айнтрахтом», потому что уже понимали, что на 99 процентов мы в плей-офф. Совсем расслабиться еще не могли, однако радовались сильнее, чем в Ливерпуле. Это результат кропотливой работы всего клуба и, конечно же, главного тренера. Без системы Гурбанова, без его понимания, терпения и всей работы, которую он проделывает, это было бы невозможно. Такое вообще кажется нереальным, чтобы клуб с постсоветского пространства с таким бюджетом хотя бы играл в еврокубках каждый год. Это уже считается большим достижением, а «Карабах» еще и боролся на равных с лучшими клубами Европы. Мы провалили только последнюю игру с «Ливерпулем», а все остальные матчи провели очень достойно».

Магомедалиев считает, что успехи «Карабаха» должны способствовать тому, что в Азербайджане всерьез возьмутся за развитие футбола. «Это действительно большое достижение для азербайджанского футбола, большая история. Может, пока этого не все понимают, но с годами люди будут все больше говорить о том, что у нас была такая команда. Со стороны главы государства всегда был очень большой интерес к футболу, он очень любит этот вид спорта, все время следит за результатами. Таким моментом очень важно воспользоваться - в стране бум футбола, дети хотят играть и тренироваться. Нужно принять важные решения. Надеюсь, выход в плей-офф Лиги чемпионов станет толчком не только для «Карабаха», но и для развития всего азербайджанского футбола. Думаю, это должно стать переломным моментом, когда люди поймут: надо вкладываться в академии, молодежь и детей, потому что это основа. Надеюсь, что так и будет. За такое надо цепляться и начинать движение вперед. Нельзя упустить момент, когда все дети хотят идти в футбол, каждый называет себя именем какой-нибудь звезды футбола. Необходимо вложиться в детский футбол и ждать результат лет через 10, когда вместо двух азербайджанцев в составе их будет уже 11».

Шахрудину хочется, чтобы в плей-офф «Карабаху» достался французский «ПСЖ», «так как это более звездный и именитый клуб». «Всегда хочется играть с лучшими. Мы все понимаем, что будет тяжело и с «Ньюкаслом», и с «ПСЖ», поэтому больше хочется сыграть со звездами парижан. Но выбирать не приходится. Сейчас нам очень важно хорошо выступить в чемпионате, поэтому практически не думаем о Лиге чемпионов. Мы отстаем от первого места на четыре очка, нужно чутка собраться. Слишком фокусировались на Лиге чемпионов, а теперь нужно возвращаться к чемпионату. Обязательно надо его выиграть, сейчас это намного важнее - до плей-офф ЛЧ есть время. Времени радоваться, праздновать нет». Голкипер называет главного тренера команды Гурбана Гурбанова «человеком с большой буквы». «У всех, кто приезжает в «Карабах» - Андрей Лунев (российский экс-вратарь «Карабаха» - ред.) не даст соврать, - одно мнение. Бывают ведь люди, о которых все думают по-разному, а о Гурбанове - одно. Он - Человек с большой буквы. Поэтому и Всевышний вознаграждает его за все труды и справедливость. Гурбанов очень амбициозный. Даже выходя против «Ливерпуля», мы хотели выиграть. Наверное, поэтому и проиграли 0:6 (смеется). Играли в свой атакующий футбол. Он фанат системы «Барсы». Прививает и нам эти принципы: контроль мяча, чтобы мы им дорожили. А в последнее время очень много работаем на физику, чтобы соответствовать европейскому уровню. Они играют на таком уровне каждые три дня, а мы — только в Лиге чемпионов, раз в три недели. Чтобы соответствовать этому, нужно больше тренироваться и намного мощнее, чем европейские команды.