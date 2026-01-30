USD 1.7000
Ситуация вокруг Ирана накаляется
Ситуация вокруг Ирана накаляется

В США обвинили армянскую и русскую мафии в миллиардных хищениях

01:03 641

В одном из районов Лос-Анджелеса выявлена масштабная схема мошенничества в сфере хосписной и надомной медицинской помощи, которая, по утверждению американских властей, контролировалась организованными преступными группами. Об этом заявил председатель Центра услуг Medicare и Medicaid при администрации президента США Дональда Трампа Мехмет Оз.

По его словам, в пределах четырех кварталов района Ван-Найс зарегистрированы 42 хосписа, многие из которых существуют лишь формально. Оз отметил, что столь высокая концентрация подобных учреждений вызывает серьезные подозрения. «Либо здесь аномально высокий уровень смертности, либо мы имеем дело с крайне хорошо организованным мошенничеством», — заявил он.

Оз утверждает, что здания, числящиеся медицинскими учреждениями, часто имеют вывески на русском и армянском языках, при этом выглядят пустыми или заколоченными. По его словам, фактически никакие медицинские услуги там не оказывались. Схема, как он описал, заключалась в регистрации адресов в качестве хосписов с последующими заявлениями о якобы предоставляемом пациентам уходе на дому. «На самом деле никакого ухода не было — это была фикция», — подчеркнул он.

В качестве примера Оз привел уголовное дело, в рамках которого было похищено 16 млн долларов, при этом основной организатор получил два года тюремного заключения. По его мнению, такие приговоры делают подобные преступления экономически выгодными для участников схем.

По оценке Оза, общий объем мошенничества в сфере хосписной и надомной помощи в Лос-Анджелесе может достигать 3,5 млрд долларов. Значительная часть этих средств, по его утверждению, контролировалась организованными армянскими преступными структурами, действующими совместно с русскоязычными криминальными группами.

В настоящее время прокуратура США и ФБР активизировали расследования. Отмечается, что общий объем программ надомного и общественного ухода в штате оценивается примерно в 30 млрд долларов, и, по оценкам американских властей, существенная часть этих средств может быть связана с мошенническими схемами.

Хоспис — это медицинское учреждение, обеспечивающее паллиативную помощь неизлечимо больным пациентам.

Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад
01:36 696
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
29 января 2026, 18:18 3595
Саудиты начинают экономить
Саудиты начинают экономить наш комментарий
01:19 617
«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех»
«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех» Что происходило в раздевалке «Карабаха» после поражения от «Ливерпуля»?
00:59 1330
Один диктатор ушел, второй пришел
Один диктатор ушел, второй пришел наша корреспонденция
29 января 2026, 22:46 2838
Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану
Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану
29 января 2026, 23:52 1791
Пашинян ждет ответа России
Пашинян ждет ответа России
29 января 2026, 22:59 2583
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
29 января 2026, 20:22 4323
Ситуация вокруг Ирана накаляется
Ситуация вокруг Ирана накаляется обновлено 01:57
01:57 16529
Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии
Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии обновлено 23:57
29 января 2026, 23:57 6035
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
29 января 2026, 13:47 3133

