В США обвинили армянскую и русскую мафии в миллиардных хищениях

В одном из районов Лос-Анджелеса выявлена масштабная схема мошенничества в сфере хосписной и надомной медицинской помощи, которая, по утверждению американских властей, контролировалась организованными преступными группами. Об этом заявил председатель Центра услуг Medicare и Medicaid при администрации президента США Дональда Трампа Мехмет Оз.

По его словам, в пределах четырех кварталов района Ван-Найс зарегистрированы 42 хосписа, многие из которых существуют лишь формально. Оз отметил, что столь высокая концентрация подобных учреждений вызывает серьезные подозрения. «Либо здесь аномально высокий уровень смертности, либо мы имеем дело с крайне хорошо организованным мошенничеством», — заявил он.

Оз утверждает, что здания, числящиеся медицинскими учреждениями, часто имеют вывески на русском и армянском языках, при этом выглядят пустыми или заколоченными. По его словам, фактически никакие медицинские услуги там не оказывались. Схема, как он описал, заключалась в регистрации адресов в качестве хосписов с последующими заявлениями о якобы предоставляемом пациентам уходе на дому. «На самом деле никакого ухода не было — это была фикция», — подчеркнул он.

В качестве примера Оз привел уголовное дело, в рамках которого было похищено 16 млн долларов, при этом основной организатор получил два года тюремного заключения. По его мнению, такие приговоры делают подобные преступления экономически выгодными для участников схем.

По оценке Оза, общий объем мошенничества в сфере хосписной и надомной помощи в Лос-Анджелесе может достигать 3,5 млрд долларов. Значительная часть этих средств, по его утверждению, контролировалась организованными армянскими преступными структурами, действующими совместно с русскоязычными криминальными группами.

В настоящее время прокуратура США и ФБР активизировали расследования. Отмечается, что общий объем программ надомного и общественного ухода в штате оценивается примерно в 30 млрд долларов, и, по оценкам американских властей, существенная часть этих средств может быть связана с мошенническими схемами.

Хоспис — это медицинское учреждение, обеспечивающее паллиативную помощь неизлечимо больным пациентам.