Ситуация вокруг Ирана накаляется
Ситуация вокруг Ирана накаляется

Трамп резко отреагировал на комментарий о встрече с Путиным

01:52 473

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на комментарий журналиста телеканала Fox News, который заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года американский лидер выглядел «подавленным». Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Трамп смотрел репортаж о переговорах с российским президентом незадолго до своего вылета из Анкориджа. В ходе сюжета репортер Fox News отметил, что глава Белого дома якобы оказался под давлением со стороны российского лидера.

Как утверждают источники CNN, это высказывание вызвало резкое недовольство Трампа. По их словам, президент США заявил, что намерен сделать звонок с требованием уволить журналиста, допустившего подобный комментарий.

Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад
01:36 698
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
29 января 2026, 18:18 3596
Саудиты начинают экономить
Саудиты начинают экономить наш комментарий
01:19 619
«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех»
«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех» Что происходило в раздевалке «Карабаха» после поражения от «Ливерпуля»?
00:59 1333
Один диктатор ушел, второй пришел
Один диктатор ушел, второй пришел наша корреспонденция
29 января 2026, 22:46 2839
Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану
Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану
29 января 2026, 23:52 1793
Пашинян ждет ответа России
Пашинян ждет ответа России
29 января 2026, 22:59 2585
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
29 января 2026, 20:22 4324
Ситуация вокруг Ирана накаляется
Ситуация вокруг Ирана накаляется обновлено 01:57
01:57 16532
Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии
Зеленский отреагировал на заявление Трампа об энергетическом перемирии обновлено 23:57
29 января 2026, 23:57 6036
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности?
А если Джабиш-муаллим захочет фальшивую справку об инвалидности? На вопросы haqqin.az отвечает глава Агентства государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации
29 января 2026, 13:47 3134

