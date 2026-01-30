Трамп резко отреагировал на комментарий о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на комментарий журналиста телеканала Fox News, который заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года американский лидер выглядел «подавленным». Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Трамп смотрел репортаж о переговорах с российским президентом незадолго до своего вылета из Анкориджа. В ходе сюжета репортер Fox News отметил, что глава Белого дома якобы оказался под давлением со стороны российского лидера.

Как утверждают источники CNN, это высказывание вызвало резкое недовольство Трампа. По их словам, президент США заявил, что намерен сделать звонок с требованием уволить журналиста, допустившего подобный комментарий.