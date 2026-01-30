USD 1.7000
Ситуация вокруг Ирана накаляется
Ситуация вокруг Ирана накаляется

Жеребьевка Лиги чемпионов: кто достанется «Карабаху» в 1/16 финала?

Эльмир Алиев, отдел спорта
02:44 716

Сегодня в 15:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов или 1/16 финала.

Своего соперника узнает и чемпион Азербайджана «Карабаха». Команда Гурбана Гурбанова по итогам 8 туров основного этапа заняла 22-е место и впервые в истории азербайджанского футбола вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Согласно регламенту, команды, занявшие 21-е и 22-е места, встретятся в 1/16 финала с клубами, расположившимися на 11-й и 12-й позициях. Таким образом, французскому «Монако» (21-е место) и «Карабаху» могут достаться действующий победитель Лиги чемпионов французский «ПСЖ» (11-е) и английский «Ньюкасл» (12-е).

Никаких ограничений во время жеребьевки не будет. Команды из одной страны могут выпасть друг другу. Также в плей-офф могут сыграть клубы, которые уже встречались в основной стадии.

«Карабах» первый матч проведет дома 17 или 18 февраля. Ответная встреча состоится 24 или 25 февраля.

Победитель пары с участием «Карабаха» в 1/8 финала сыграет с испанской «Барселоной» (5-е место) или английским «Челси» (6-е). Жеребьевка 1/8 финала, четвертьфиналов и полуфиналов состоится 27 февраля.

Напомним, первые восемь команд напрямую вышли в 1/8 финала. Это - «Арсенал» (Англия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Тоттенхэм» (Англия), «Барселона» (Испания), «Челси» (Англия), «Спортинг» (Португалия) и «Манчестер Сити» (Англия).

Четыре возможных соперника в 1/8 финала для «Арсенала» и «Баварии»: «Аталанта» (Италия), «Байер» (Германия), «Боруссия» (Германия) и «Олимпиакос» (Греция).

Четыре возможных соперника в 1/8 финала для «Ливерпуля» и «Тоттенхэма»: «Ювентус» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Брюгге» (Бельгия) и «Галатасарай» (Турция).

Четыре возможных соперника в 1/8 финала для «Барселоны» и «Челси»: «ПСЖ», «Ньюкасл», «Монако» и «Карабах».

Четыре возможных соперника в 1/8 финала для «Спортинга» и «Манчестер Сити»: «Реал» (Испания), «Интер» (Италия), «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Бенфика» (Португалия).

