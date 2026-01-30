USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Ситуация вокруг Ирана накаляется
Новость дня
Ситуация вокруг Ирана накаляется

Россия об опасности «армянского вопроса»

03:53 181

Форсированное сближение Армении с Европейским союзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Комментируя намерение Еревана вступить в Евросоюз, он указал, что, исходя из стремительной трансформации ЕС в агрессивный военно-политический блок и учитывая направленный на конфронтацию с Россией его стратегический курс, "интерес Армении к членству в этой организации не может не вызывать обеспокоенность".

"Рассчитываем на то, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза осознает потенциальные негативные последствия от форсированного сближения с Брюсселем как для наших союзнических отношений, так и для развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - подчеркнул Масленников.

Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп
02:17 883
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
29 января 2026, 20:22 4493
Россия об опасности «армянского вопроса»
Россия об опасности «армянского вопроса»
03:53 182
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад
01:36 1366
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
29 января 2026, 18:18 3723
Саудиты начинают экономить
Саудиты начинают экономить наш комментарий
01:19 901
«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех»
«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех» Что происходило в раздевалке «Карабаха» после поражения от «Ливерпуля»?
00:59 1782
Один диктатор ушел, второй пришел
Один диктатор ушел, второй пришел наша корреспонденция
29 января 2026, 22:46 3129
Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану
Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану
29 января 2026, 23:52 2065
Пашинян ждет ответа России
Пашинян ждет ответа России
29 января 2026, 22:59 2861
Ситуация вокруг Ирана накаляется
Ситуация вокруг Ирана накаляется обновлено 01:57
01:57 17421

ЭТО ВАЖНО

Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп
02:17 883
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
29 января 2026, 20:22 4493
Россия об опасности «армянского вопроса»
Россия об опасности «армянского вопроса»
03:53 182
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад
01:36 1366
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
29 января 2026, 18:18 3723
Саудиты начинают экономить
Саудиты начинают экономить наш комментарий
01:19 901
«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех»
«Гурбан Гурбанов был очень злой, ругал всех» Что происходило в раздевалке «Карабаха» после поражения от «Ливерпуля»?
00:59 1782
Один диктатор ушел, второй пришел
Один диктатор ушел, второй пришел наша корреспонденция
29 января 2026, 22:46 3129
Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану
Баку: Небо Азербайджана не будет использовано для ударов по Ирану
29 января 2026, 23:52 2065
Пашинян ждет ответа России
Пашинян ждет ответа России
29 января 2026, 22:59 2861
Ситуация вокруг Ирана накаляется
Ситуация вокруг Ирана накаляется обновлено 01:57
01:57 17421
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться