Россия об опасности «армянского вопроса»

Форсированное сближение Армении с Европейским союзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Комментируя намерение Еревана вступить в Евросоюз, он указал, что, исходя из стремительной трансформации ЕС в агрессивный военно-политический блок и учитывая направленный на конфронтацию с Россией его стратегический курс, "интерес Армении к членству в этой организации не может не вызывать обеспокоенность".

"Рассчитываем на то, что Армения как страна-член Евразийского экономического союза осознает потенциальные негативные последствия от форсированного сближения с Брюсселем как для наших союзнических отношений, так и для развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - подчеркнул Масленников.