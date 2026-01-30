Сенат США добивает «теневой флот» России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал принять законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении теневого флота России.
Об этом говорится в совместном заявлении председателя упомянутого комитета Джима Риша (республиканец, от штата Айдахо) и старшего демократа в комитете Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир).
Как отмечается в тексте, законопроект "был одобрен" и поступит на рассмотрение верхней палаты Конгресса полного состава. Законодатели увязывают этот документ с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.
Законопроект "о введении санкций в отношении теневого флота Российской Федерации" был предложен в сентябре 2025 года главой комитета. Соавторами документа выступили Шахин и еще несколько американских законодателей как от Республиканской, так и от Демократической партии.
Как следует из документа, санкции предлагается ввести в отношении танкеров "теневого флота" РФ. Кроме того, законопроект предусматривает рестрикции против зарубежных компаний, способствующих морским перевозкам с применением этих танкеров, и против портовых терминалов, принимающих нефть с этих судов. Законопроект также предусматривает ограничительные меры в отношении проектов "Ямал СПГ", "Арктик СПГ - 2" и расширение санкций против газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".