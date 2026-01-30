Сенат США добивает «теневой флот» России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США рекомендовал принять законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении теневого флота России.

Об этом говорится в совместном заявлении председателя упомянутого комитета Джима Риша (республиканец, от штата Айдахо) и старшего демократа в комитете Джинн Шахин (от штата Нью-Гэмпшир).

Как отмечается в тексте, законопроект "был одобрен" и поступит на рассмотрение верхней палаты Конгресса полного состава. Законодатели увязывают этот документ с усилиями администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.