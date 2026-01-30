USD 1.7000
Спецпосланник главы администрации США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф передал в четверг, 29 января, на публике записку с упоминанием президента России Владимира Путина руководителю аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. Как сообщил дежурный по пресс-пулу Белого дома, это произошло на заседании президентского кабинета после того, как американский лидер Дональд Трамп в своем выступлении затронул тему урегулирования в Украине и взаимодействия с РФ.

Трамп выступил на заседании своего кабинета с утверждением, что Москва дала Вашингтону согласие приостановить на неделю определенные удары Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине. Через несколько часов президент США повторил заявления такого рода на другом публичном мероприятии в Белом доме и отметил, что благодарен руководству РФ. На вопросы журналистов ни на первом, ни на втором мероприятии Трамп отвечать не стал.

Культ Мадуро в Каракасе
Культ Мадуро в Каракасе объектив haqqin.az
05:19 163
Факельное шествие на Кубе
Факельное шествие на Кубе объектив haqqin.az
05:11 206
Жеребьевка Лиги чемпионов: кто достанется «Карабаху» в 1/16 финала?
Жеребьевка Лиги чемпионов: кто достанется «Карабаху» в 1/16 финала?
02:44 1208
Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой!
Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой! наша корреспонденция
04:53 337
Трамп заявил, что Путин остановил удары по Украине
Трамп заявил, что Путин остановил удары по Украине
04:14 481
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп
02:17 1307
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
29 января 2026, 20:22 4581
Россия об опасности «армянского вопроса»
Россия об опасности «армянского вопроса»
03:53 808
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад
01:36 1794
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
29 января 2026, 18:18 3814
Саудиты начинают экономить
Саудиты начинают экономить наш комментарий
01:19 1095
