Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Факельное шествие на Кубе

Гавана (Куба). Факельное шествие, посвященное 173-летию со дня рождения Хосе Марти - национального героя Кубы

Миннеаполис (США). Мужчина в наручниках убегает, пытаясь избежать задержания федеральными иммиграционными агентами

Нишеми (Италия). Премьер-министр Джорджия Мелони смотрит в окно, пролетая над сицилийским городом Нишеми, часть которого оказалась на краю обрыва после оползня, вызванного штормом

Лос-Анджелес (США). Забастовка медработников

Газа (Палестина). 18-летняя палестинка Мара Халед аль-Заанин превратила свою палатку в художественную галерею

Эннискорти (Ирландия). Вода затопила улицы города после того, как река Слейни вышла из берегов во время шторма Чандра

Монреаль (Канада). Температура воздуха в Монреале опустилась до минуса 35 градусов

