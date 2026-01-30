Факельное шествие на Кубе

Гавана (Куба). Факельное шествие, посвященное 173-летию со дня рождения Хосе Марти - национального героя Кубы
Миннеаполис (США). Мужчина в наручниках убегает, пытаясь избежать задержания федеральными иммиграционными агентами
Нишеми (Италия). Премьер-министр Джорджия Мелони смотрит в окно, пролетая над сицилийским городом Нишеми, часть которого оказалась на краю обрыва после оползня, вызванного штормом
Лос-Анджелес (США). Забастовка медработников
Газа (Палестина). 18-летняя палестинка Мара Халед аль-Заанин превратила свою палатку в художественную галерею
Эннискорти (Ирландия). Вода затопила улицы города после того, как река Слейни вышла из берегов во время шторма Чандра
Монреаль (Канада). Температура воздуха в Монреале опустилась до минуса 35 градусов