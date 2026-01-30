Культ Мадуро в Каракасе

Каракас (Венесуэла). Жители проезжают мимо фрески с изображением президента Николаса Мадуро
Лима (Пеу). Столкновения с полицией во время акции протеста с требованием отставки президента Хосе Хери
Газа (Палестина). Палаточный лагерь для перемещенных палестинцев
Банда-Ачех (Индонезия). Публичное наказание палками за нарушение законов шариата
Дилли (США). Протестующие возмущены действиями сотрудников полиции Техаса около центра содержания под стражей для семей мигрантов
Запорожье (Украина). Люди стоят перед воронкой и у поврежденных автомобилей после российского удара
Москва (Россия). Рабочий расчищает снег возле Кремля