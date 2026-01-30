USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Культ Мадуро в Каракасе

05:19 164

Каракас (Венесуэла). Жители проезжают мимо фрески с изображением президента Николаса Мадуро

Лима (Пеу). Столкновения с полицией во время акции протеста с требованием отставки президента Хосе Хери

Газа (Палестина). Палаточный лагерь для перемещенных палестинцев

Банда-Ачех (Индонезия). Публичное наказание палками за нарушение законов шариата

Дилли (США). Протестующие возмущены действиями сотрудников полиции Техаса около центра содержания под стражей для семей мигрантов

Запорожье (Украина). Люди стоят перед воронкой и у поврежденных автомобилей после российского удара

Москва (Россия). Рабочий расчищает снег возле Кремля

Культ Мадуро в Каракасе
Культ Мадуро в Каракасе объектив haqqin.az
05:19 165
Факельное шествие на Кубе
Факельное шествие на Кубе объектив haqqin.az
05:11 209
Жеребьевка Лиги чемпионов: кто достанется «Карабаху» в 1/16 финала?
Жеребьевка Лиги чемпионов: кто достанется «Карабаху» в 1/16 финала?
02:44 1210
Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой!
Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой! наша корреспонденция
04:53 339
Трамп заявил, что Путин остановил удары по Украине
Трамп заявил, что Путин остановил удары по Украине
04:14 482
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп
02:17 1307
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
29 января 2026, 20:22 4581
Россия об опасности «армянского вопроса»
Россия об опасности «армянского вопроса»
03:53 811
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад
01:36 1795
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
Израиль ошибся адресом? От Саудовской Аравии к Ирану: опасные фантазии новой геополитики
29 января 2026, 18:18 3814
Саудиты начинают экономить
Саудиты начинают экономить наш комментарий
01:19 1096

