Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение

«Считаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов… и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — говорится в тексте указа Трампа, опубликованного Белым домом в четверг.

По словам Трампа, кубинский режим сотрудничает с «многочисленными враждебными странами», в числе которых названы Россия, Китай и Иран, а также «транснациональными террористическими группировками и злонамеренными субъектами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам».

«Чтобы справиться с чрезвычайным положением в стране, объявленным в этом приказе, я считаю необходимым и целесообразным установить тарифную систему», — отмечается в указе.

«…В соответствии с этой системой дополнительная адвалорная пошлина (налог, который взимается при ввозе или вывозе товаров и рассчитывается как процент от их стоимости — ред.) может взиматься с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего или иным образом поставляющего нефть на Кубу», — написал Трамп.

В приказе Министерству торговли США поручено определить страны, которые могут поставлять Кубе нефть, и говорится, что высшие должностные лица администрации затем определят, какой дополнительный тариф следует ввести.

28 января Трамп заявил, что Куба находится на грани коллапса из-за прекращения поставок венесуэльской нефти. По его словам, Гавана ранее «получала деньги и нефть из Венесуэлы, но теперь лишилась этого». По информации Politico, среди обсуждаемых в Вашингтоне мер — полная блокада поставок нефти на остров. По оценкам экспертов аналитической компании Kpler, при нынешнем уровне потребления Кубе хватит запасов нефти на 15–20 дней.