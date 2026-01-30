USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение

08:31 470

В США ввели режим чрезвычайного положения из-за «угрозы» национальной безопасности со стороны Кубы, говорится в подписанном американским президентом Дональдом Трампом указе.

«Считаю, что ситуация с Кубой представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов… и настоящим объявляю национальное чрезвычайное положение в связи с этой угрозой», — говорится в тексте указа Трампа, опубликованного Белым домом в четверг.

По словам Трампа, кубинский режим сотрудничает с «многочисленными враждебными странами», в числе которых названы Россия, Китай и Иран, а также «транснациональными террористическими группировками и злонамеренными субъектами, враждебно настроенными по отношению к Соединенным Штатам».

«Чтобы справиться с чрезвычайным положением в стране, объявленным в этом приказе, я считаю необходимым и целесообразным установить тарифную систему», — отмечается в указе.

«…В соответствии с этой системой дополнительная адвалорная пошлина (налог, который взимается при ввозе или вывозе товаров и рассчитывается как процент от их стоимости — ред.) может взиматься с импорта товаров, которые являются продукцией иностранного государства, прямо или косвенно продающего или иным образом поставляющего нефть на Кубу», — написал Трамп.

В приказе Министерству торговли США поручено определить страны, которые могут поставлять Кубе нефть, и говорится, что высшие должностные лица администрации затем определят, какой дополнительный тариф следует ввести.

28 января Трамп заявил, что Куба находится на грани коллапса из-за прекращения поставок венесуэльской нефти. По его словам, Гавана ранее «получала деньги и нефть из Венесуэлы, но теперь лишилась этого». По информации Politico, среди обсуждаемых в Вашингтоне мер — полная блокада поставок нефти на остров. По оценкам экспертов аналитической компании Kpler, при нынешнем уровне потребления Кубе хватит запасов нефти на 15–20 дней.

Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 471
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление: 05:02
05:02 21343
Один диктатор ушел, второй пришел
Один диктатор ушел, второй пришел наша корреспонденция
29 января 2026, 22:46 4484
Культ Мадуро в Каракасе
Культ Мадуро в Каракасе объектив haqqin.az
05:19 1398
Факельное шествие на Кубе
Факельное шествие на Кубе объектив haqqin.az
05:11 1397
Жеребьевка Лиги чемпионов: кто достанется «Карабаху» в 1/16 финала?
Жеребьевка Лиги чемпионов: кто достанется «Карабаху» в 1/16 финала?
02:44 2855
Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой!
Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой! наша корреспонденция
04:53 2002
Трамп заявил, что Путин остановил удары по Украине
Трамп заявил, что Путин остановил удары по Украине
04:14 1421
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп
02:17 3023
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
29 января 2026, 20:22 4904
Россия об опасности «армянского вопроса»
Россия об опасности «армянского вопроса»
03:53 2862

ЭТО ВАЖНО

Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 471
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление: 05:02
05:02 21343
Один диктатор ушел, второй пришел
Один диктатор ушел, второй пришел наша корреспонденция
29 января 2026, 22:46 4484
Культ Мадуро в Каракасе
Культ Мадуро в Каракасе объектив haqqin.az
05:19 1398
Факельное шествие на Кубе
Факельное шествие на Кубе объектив haqqin.az
05:11 1397
Жеребьевка Лиги чемпионов: кто достанется «Карабаху» в 1/16 финала?
Жеребьевка Лиги чемпионов: кто достанется «Карабаху» в 1/16 финала?
02:44 2855
Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой!
Турция не допустит аль-Малики. Любой ценой! наша корреспонденция
04:53 2002
Трамп заявил, что Путин остановил удары по Украине
Трамп заявил, что Путин остановил удары по Украине
04:14 1421
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп
02:17 3023
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота
Дальновидность Алиева, аналитика Шиффа, уязвимость доллара, укрепление золота наш комментарий
29 января 2026, 20:22 4904
Россия об опасности «армянского вопроса»
Россия об опасности «армянского вопроса»
03:53 2862
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться