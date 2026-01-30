Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине

По мнению экспертов ISW, такой мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны.

Недельный мораторий на удары России по энергетике Украины, о котором накануне заявил президент США Дональд Трамп, не такая уж значительная уступка со стороны Москвы, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ», - считают они.

Аналитики указывают, что Россия по-прежнему отвергает долгосрочное перемирие и ранее предлагала аналогичные краткосрочные моратории, чтобы продемонстрировать свои «добросовестные» намерения, при этом одновременно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.

Один из Z-блогеров заявил, что перемирие является лишь временным, добавив, что мораторий на удары по энергетическим объектам связан со следующим раундом переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби, который запланирован на 1 февраля.

Другие российские военные блогеры критиковали мораторий на удары и выразили облегчение тем, что он настолько короткий. Они также утверждали, что если Россия пойдет на уступки «в какой-то момент», то Кремль будет использовать эти уступки для достижения своих целей.

В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от нанесения ударов по Киеву и ряду других городов Украины, на что тот согласился. В то же время официальных подтверждений от Москвы пока не поступало.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за инициативу и подчеркнул, что такие шаги способствуют реальному движению к завершению войны. При этом также пока не ясно, соглашалась ли Украина в ответ не атаковать какие-либо цели в РФ.