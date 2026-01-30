Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине

Недельный мораторий на удары России по энергетике Украины, о котором накануне заявил президент США Дональд Трамп, не такая уж значительная уступка со стороны Москвы, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).
По мнению экспертов ISW, такой мораторий на дальнобойные удары может принести пользу России, если в нем примут участие обе стороны.
«Российские войска смогут накопить запасы беспилотников и ракет, которые они смогут использовать для нанесения крупных комбинированных ударов в будущем, в то время как Украина прекратит свои удары по российской энергетической инфраструктуре РФ», - считают они.
Аналитики указывают, что Россия по-прежнему отвергает долгосрочное перемирие и ранее предлагала аналогичные краткосрочные моратории, чтобы продемонстрировать свои «добросовестные» намерения, при этом одновременно отвергая призывы Украины и США к более длительному или постоянному мораторию на удары по гражданской инфраструктуре.
Один из Z-блогеров заявил, что перемирие является лишь временным, добавив, что мораторий на удары по энергетическим объектам связан со следующим раундом переговоров между Украиной и Россией в Абу-Даби, который запланирован на 1 февраля.
Другие российские военные блогеры критиковали мораторий на удары и выразили облегчение тем, что он настолько короткий. Они также утверждали, что если Россия пойдет на уступки «в какой-то момент», то Кремль будет использовать эти уступки для достижения своих целей.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от нанесения ударов по Киеву и ряду других городов Украины, на что тот согласился. В то же время официальных подтверждений от Москвы пока не поступало.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за инициативу и подчеркнул, что такие шаги способствуют реальному движению к завершению войны. При этом также пока не ясно, соглашалась ли Украина в ответ не атаковать какие-либо цели в РФ.