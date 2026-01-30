USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Остров Свободы ответил Трампу

10:17 1052

Куба решительно осуждает попытки США ввести топливную блокаду, заявил глава МИД Бруно Родригес Паррилья в X.

«Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США против Кубы. Теперь они предлагают ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну», — написал Паррилья.

По его словам, чтобы оправдать свои действия, администрация президента Дональда Трампа пытается представить Кубу как угрозу, «которой она не является», и прибегает к «шантажу и принуждению», чтобы заставить другие страны поддержать блокаду острова, угрожая им введением пошлин в случае отказа, что «является нарушением всех правил свободной торговли».

«Единственной угрозой» миру, безопасности и стабильности региона министр назвал Соединенные Штаты, которые пытаются «подчинить» страны региона, разграбить их ресурсы, подорвать их суверенитет и лишить их независимости. Мы осуждаем перед всем миром этот жестокий акт агрессии против Кубы и ее народа, который более 65 лет подвергается самой длительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целой страны, и который теперь обещают обречь на экстремальные условия жизни», — заключил Паррилья.

Ранее Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за «угрозы национальной безопасности» со стороны Кубы. США теперь смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 0
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 335
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1199
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5000
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 634
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6078
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5071
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1647
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1186
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3865
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24308

ЭТО ВАЖНО

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 0
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 335
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1199
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5000
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 634
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6078
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5071
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1647
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1186
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3865
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24308
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться