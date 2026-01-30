Остров Свободы ответил Трампу

«Мы самым решительным образом осуждаем последнюю эскалацию со стороны США против Кубы. Теперь они предлагают ввести полную блокаду поставок топлива в нашу страну», — написал Паррилья.

По его словам, чтобы оправдать свои действия, администрация президента Дональда Трампа пытается представить Кубу как угрозу, «которой она не является», и прибегает к «шантажу и принуждению», чтобы заставить другие страны поддержать блокаду острова, угрожая им введением пошлин в случае отказа, что «является нарушением всех правил свободной торговли».

«Единственной угрозой» миру, безопасности и стабильности региона министр назвал Соединенные Штаты, которые пытаются «подчинить» страны региона, разграбить их ресурсы, подорвать их суверенитет и лишить их независимости. Мы осуждаем перед всем миром этот жестокий акт агрессии против Кубы и ее народа, который более 65 лет подвергается самой длительной и жестокой экономической блокаде, когда-либо применявшейся против целой страны, и который теперь обещают обречь на экстремальные условия жизни», — заключил Паррилья.

Ранее Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения из-за «угрозы национальной безопасности» со стороны Кубы. США теперь смогут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно поставляет нефть на остров.