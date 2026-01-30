Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş

Задержаны руководитель реабилитационного центра Qurtuluş Джейхун Салманов, а также его сотрудники Эльшад Магеррамов и Натик Алиев.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры подтвердила этот факт haqqin.az, указав, что дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена позже.

Напомним, Генеральная прокуратура некоторое время назад распространила информацию о правонарушениях, выявленных в реабилитационном центре Qurtuluş. В сообщении ведомства указывалось, что в прокуратуре города Сумгаита было проведено расследование по обращениям граждан относительно незаконной деятельности в ООО «Реабилитационный центр Qurtuluş», расположенном в Сумгаите.

На основании первоначальных доказательств, собранных в ходе расследования, было возбуждено уголовное дело по статьям 125 (доведение до самоубийства), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное в отношении двух или более лиц группой лиц в предварительном сговоре) УК Азербайджана, ведется следствие.