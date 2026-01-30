USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş

Инара Рафикгызы
10:30 1648

Задержаны руководитель реабилитационного центра Qurtuluş Джейхун Салманов, а также его сотрудники Эльшад Магеррамов и Натик Алиев.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры подтвердила этот факт haqqin.az, указав, что дополнительная информация по этому поводу будет предоставлена позже.

Напомним, Генеральная прокуратура некоторое время назад распространила информацию о правонарушениях, выявленных в реабилитационном центре Qurtuluş. В сообщении ведомства указывалось, что в прокуратуре города Сумгаита было проведено расследование по обращениям граждан относительно незаконной деятельности в ООО «Реабилитационный центр Qurtuluş», расположенном в Сумгаите.

На основании первоначальных доказательств, собранных в ходе расследования, было возбуждено уголовное дело по статьям 125 (доведение до самоубийства), 145.2.1 и 145.2.4 (незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, совершенное в отношении двух или более лиц группой лиц в предварительном сговоре) УК Азербайджана, ведется следствие.

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 335
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1199
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5001
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 637
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6079
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5071
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1649
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1186
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3866
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24311
