Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая

Европа должна увеличить собственный оборонный потенциал, иначе рискует оказаться в зависимости от различных держав и центров притяжения, считает глава МИД Турции Хакан Фидан.

«НАТО, безусловно, остается основной структурой сотрудничества в сфере безопасности для трансатлантического сообщества и служит интересам как Европы, так и США. Однако если между Соединенными Штатами и Европой возникнет разрыв, Европе необходимо тем или иным образом нарастить свой оборонный потенциал», — сказал Фидан в интервью программе Talk To Al Jazeera.

По его словам, в Европейском союзе уже предпринимаются шаги в сфере оборонной промышленности, однако этого недостаточно. Министр отметил, что Великобритании, Турции и ведущим европейским странам следует провести содержательные дискуссии о формировании новой архитектуры безопасности Европы.

«Если у нас не будет коллективного потенциала безопасности в регионе, мы будем вращаться вокруг различных держав и центров притяжения. Европа может создать собственный центр силы. Если Великобритания, Турция, Франция, Германия и другие крупные европейские страны смогут принимать самостоятельные решения, нам не придется дрейфовать в сторону трансатлантического союза, Китая или России», — подчеркнул он.

Фидан добавил, что Европа стоит перед выбором: либо продолжать рассчитывать на американский «зонтик безопасности», либо в случае сомнений в его устойчивости создавать собственный центр силы, способный обеспечить безопасность всего региона.

