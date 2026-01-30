Трамп готовит смену в ФРС

Трамп ранее заявлял, что намерен объявить о назначении главы ФРС утром в пятницу, 30 января. В четверг Уорш, как отмечает агентство, посетил Белый дом. При этом решение нельзя считать окончательным до его официального объявления президентом США.

Уорш входит в число финалистов шорт-листа. Среди других претендентов – директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и исполнительный директор BlackRock Inc. Рик Ридер.

Уорш занимал пост члена Совета управляющих центрального банка США в 2006–2011 годах, а ранее консультировал Трампа по вопросам экономической политики. В случае выдвижения и утверждения он сменит Джерома Пауэлла, срок полномочий которого на посту главы ФРС истекает в мае.