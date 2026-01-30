USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Трамп готовит смену в ФРС

10:44 431

Президент США Дональд Трамп может выдвинуть Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы, сообщает Bloomberg.

Трамп ранее заявлял, что намерен объявить о назначении главы ФРС утром в пятницу, 30 января. В четверг Уорш, как отмечает агентство, посетил Белый дом. При этом решение нельзя считать окончательным до его официального объявления президентом США.

Уорш входит в число финалистов шорт-листа. Среди других претендентов – директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и исполнительный директор BlackRock Inc. Рик Ридер.

Уорш занимал пост члена Совета управляющих центрального банка США в 2006–2011 годах, а ранее консультировал Трампа по вопросам экономической политики. В случае выдвижения и утверждения он сменит Джерома Пауэлла, срок полномочий которого на посту главы ФРС истекает в мае.

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 5
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 339
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1201
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5001
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 644
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6082
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5071
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1651
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1188
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3868
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24312

