«Ядерный нюхач» перебросили в Британию

Ранее «ядерный нюхач» ВВС США был направлен на Ближний Восток — за несколько дней до того, как президент США ударил по ядерным объектам Ирана. До этого он приземлился в Великобритании в январе 2022 года — за несколько недель до вторжения России в Украину.

Причина появления самолета в Великобритании пока не ясна, но источники газет в обороне подчеркнули, что его присутствие «не обязательно означает немедленные военные действия». «Он летает по всему миру. Это не обнюхивание, чтобы проверить, есть ли там оружие. Он гарантирует, что наземные испытания не проводятся», — сообщил источник The Telegraph.

29 января Reuters сообщил, что Трамп рассмотрит варианты действий в отношении Ирана, в том числе включающие целенаправленные удары по руководству и силам безопасности, для воодушевления протестующих.