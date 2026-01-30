USD 1.7000
EUR 2.0386
RUB 2.2208
Переговоры Трампа с руководством Ирана
«Ядерный нюхач» перебросили в Британию

10:45 720

На фоне угроз президента США Дональда Трампа Ирану в Великобритании приземлился реактивный самолет ВВС США WC-135R Constant Phoenix, который называют «ядерным нюхачом», пишет The Telegraph.

Судно, которое используют для обнаружения радиоактивных частиц в атмосфере, приземлилось на авиабазе Милденхолл (RAF Mildenhall) в Саффолке.

Ранее «ядерный нюхач» ВВС США был направлен на Ближний Восток — за несколько дней до того, как президент США ударил по ядерным объектам Ирана. До этого он приземлился в Великобритании в январе 2022 года — за несколько недель до вторжения России в Украину.

Причина появления самолета в Великобритании пока не ясна, но источники газет в обороне подчеркнули, что его присутствие «не обязательно означает немедленные военные действия». «Он летает по всему миру. Это не обнюхивание, чтобы проверить, есть ли там оружие. Он гарантирует, что наземные испытания не проводятся», — сообщил источник The Telegraph.

29 января Reuters сообщил, что Трамп рассмотрит варианты действий в отношении Ирана, в том числе включающие целенаправленные удары по руководству и силам безопасности, для воодушевления протестующих.

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 7
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 339
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1203
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5004
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 647
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6084
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5073
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1651
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1190
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3869
05:02 24315

