Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Учения пожарных в бакинском торговом центре

10:48 438

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провела учения по теме «Правила поведения и эвакуации в чрезвычайных ситуациях» в торговом центре Nərgiz, расположенном по адресу: Баку, Насиминский район, улица Низами, 60.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, целью учений, в которых приняли участие сотрудники и техника соответствующих подразделений МЧС, было ознакомление персонала торгового центра с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, включая пожары, а также дальнейшее совершенствование действий противопожарных подразделений в случае возможного возникновения пожаров в подобных объектах.

В теоретической части учений персоналу торгового центра была предоставлена подробная информация о необходимых правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций, включая пожары, и мерах эвакуации, а также даны ответы на вопросы. В практической части учений, после подачи сигнала «Тревога» о смоделированном пожаре, пожарные оперативно прибыли на «место происшествия» и приступили к «тушению пожара».

В соответствии с планом эвакуации в торговом центре, где произошел условный пожар, граждане были эвакуированы в безопасное место, «оказана первая помощь» пострадавшим, и «пожар был потушен в короткие сроки».

В учениях приняли участие 30 человек личного состава и 4 единицы техники МЧС. После успешного завершения учений состоялось обсуждение достигнутых результатов и были даны соответствующие задания.

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 11
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 341
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1203
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5004
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 650
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6084
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5073
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1651
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1190
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3869
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24315
