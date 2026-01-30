Учения пожарных в бакинском торговом центре

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям провела учения по теме «Правила поведения и эвакуации в чрезвычайных ситуациях» в торговом центре Nərgiz, расположенном по адресу: Баку, Насиминский район, улица Низами, 60.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, целью учений, в которых приняли участие сотрудники и техника соответствующих подразделений МЧС, было ознакомление персонала торгового центра с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях, включая пожары, а также дальнейшее совершенствование действий противопожарных подразделений в случае возможного возникновения пожаров в подобных объектах.

В теоретической части учений персоналу торгового центра была предоставлена подробная информация о необходимых правилах поведения в случае чрезвычайных ситуаций, включая пожары, и мерах эвакуации, а также даны ответы на вопросы. В практической части учений, после подачи сигнала «Тревога» о смоделированном пожаре, пожарные оперативно прибыли на «место происшествия» и приступили к «тушению пожара».