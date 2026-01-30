Узбекистан построил в Турции жилкомплекс для пострадавших от землетрясения

В рамках официального визита в Анкару президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии открытия жилого комплекса «Узбекистан», построенного узбекской стороной в провинции Хатай. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Выступая на мероприятии, Шавкат Мирзиёев отметил, что разрушительное землетрясение, произошедшее три года назад, стало тяжелейшим испытанием для турецкого народа. Узбекистан поддерживал Турцию с первых дней того трагического периода.

В кратчайшие сроки в зону бедствия были направлены 100 узбекских спасателей и 70 медицинских работников. В результате проведенных поисковых операций были спасены 18 человек, около 200 пострадавших извлечены из-под завалов. В полевом госпитале была оказана медицинская помощь 4000 пациентов.

В Турции реализованы масштабные программы по ликвидации последствий землетрясения. На сегодняшний день в стране построено более 455 тысяч жилых домов.

В свою очередь, Узбекистан в сжатые сроки возвел в районе Арсуз провинции Хатай жилой комплекс из 24 многоквартирных домов, включающий более 300 квартир с инфраструктурой.

«Президент Турции отметил, что этот комплекс является не только новым домом для пострадавших семей, но и ярким воплощением вечной дружбы узбекского и турецкого народов», — говорится в сообщении.

Лидеры выразили благодарность строителям, инженерам, рабочим и всем партнерам, принимавшим участие в реализации проекта.

Главы государств торжественно вручили ключи от новых квартир их владельцам.

Президенты также дали старт строительству узбекской школы в районе Стамбула Бекиркёй — первого образовательного учреждения Узбекистана за рубежом.

«Новое учебное заведение даст возможность детям из узбекских семей, проживающих в Турции, получать образование на родном языке, а также сохранять национальные ценности, культуру и традиции», — говорится в сообщении.

Стороны выразили уверенность, что школа будет способствовать сближению двух народов.