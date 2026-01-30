Трамп требует от Минфина миллиарды

Президент США Дональд Трамп подал иск к Министерству финансов страны и Службе внутренних доходов, требуя компенсацию не менее $10 млрд в связи с утечкой в СМИ его налоговых деклараций в период первого президентского срока.

Как следует из иска, размещенного в электронной базе суда Южного округа Флориды, истцами выступают сам президент, его сыновья Дональд Трамп – младший и Эрик Трамп, а также компания Trump Organization. Они просят суд признать, что «обвиняемые сознательно, умышленно или по грубой неосторожности незаконно раскрыли конфиденциальную информацию о налоговых декларациях истцов». В качестве компенсации истцы требуют от ответчиков выплаты «как минимум $10 млрд».

Газета The New York Times в сентябре 2020 года заявила, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из опубликованных материалов следовало, что в 2016 и 2017 годах он уплатил подоходный налог в общей сложности лишь на $1,5 тыс.