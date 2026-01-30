USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Трамп требует от Минфина миллиарды

11:00 492

Президент США Дональд Трамп подал иск к Министерству финансов страны и Службе внутренних доходов, требуя компенсацию не менее $10 млрд в связи с утечкой в СМИ его налоговых деклараций в период первого президентского срока.

Как следует из иска, размещенного в электронной базе суда Южного округа Флориды, истцами выступают сам президент, его сыновья Дональд Трамп – младший и Эрик Трамп, а также компания Trump Organization. Они просят суд признать, что «обвиняемые сознательно, умышленно или по грубой неосторожности незаконно раскрыли конфиденциальную информацию о налоговых декларациях истцов». В качестве компенсации истцы требуют от ответчиков выплаты «как минимум $10 млрд».

Газета The New York Times в сентябре 2020 года заявила, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями Трампа более чем за 20 лет. Из опубликованных материалов следовало, что в 2016 и 2017 годах он уплатил подоходный налог в общей сложности лишь на $1,5 тыс.

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 15
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 345
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1205
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5005
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 657
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6085
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5073
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1654
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1191
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3870
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24317

ЭТО ВАЖНО

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 15
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 345
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1205
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5005
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 657
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6085
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5073
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1654
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1191
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3870
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24317
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться