«Агент ФБР» пытался освободить убийцу страховщика-миллионера

36-летний житель американского штата Миннесота Марк Андерсон пришел в федеральную тюрьму Нью-Йорка, представился агентом ФБР и заявил, что у него есть постановление суда об освобождении Манджоне. Когда сотрудники следственного изолятора Metropolitan Detention Center в Бруклине потребовали предъявить документы, Андерсон показал водительское удостоверение штата Миннесота и заявил, что вооружен. Сотрудники обыскали его и нашли у него вилку для барбекю и круглое стальное лезвие, внешне напоминающее нож для пиццы. Полицейские задержали Андерсона.

Как сообщил CBS News другой источник, Андерсон утверждал, что его преследует мексиканский картель «Халиско — Новое поколение», поэтому он хотел, чтобы его арестовали. По словам собеседника, нет никаких признаков того, что Манджоне знал о произошедшем.

Брайан Томпсон, глава крупнейшей американской компании в области медицинского страхования — UnitedHealthcare, был убит 4 декабря 2024 года. Стрельба произошла в оживленной части Манхэттена, недалеко от Таймс-сквер и Центрального парка. Спустя шесть дней Манджоне задержали и предъявили обвинения. С тех пор он содержится в тюрьме Бруклина с 2024 года. Он не признал себя виновным. Предполагаемого убийцу стали называть героем еще до того, как его имя назвала полиция, а многие признались, что испытали если не радость, то удовлетворение, узнав о гибели страховщика-миллионера. С момента ареста Манджоне привлек значительное число сторонников как в интернете, так и на судебных заседаниях. Причина в сильнейшем недовольстве множества американцев тем, как работают медицинские страховые компании и в целом система здравоохранения в США. Доходы страховщиков растут на фоне множества отказов клиентам в оплате расходов на лечение, отмечает BBC.

Манджоне предъявлены обвинения в умышленном убийстве как на уровне штата, так и федеральном уровне. В штате Нью-Йорк, где был убит Томпсон, смертная казнь запрещена, обвинение на уровне штата грозит Манджоне пожизненным заключением. Однако на федеральном уровне за такое преступление злоумышленник может быть осужден на смертную казнь, и обвинение уже заявило, что планирует запросить именно высшую меру наказания.