Американские нефтяники возвращаются в Венесуэлу

Вашингтон предоставил генеральную лицензию, расширив возможности американских нефтяных компаний для работы в Венесуэле после смены главы государства, что стало «важным шагом к ослаблению санкций», отмечает Bloomberg.

Выданная Министерством финансов США лицензия охватывает широкий спектр деятельности, что может ускорить поставки венесуэльской нефти, ее хранение и переработку. При этом документ не распространяется на добычу сырой нефти в Венесуэле, уточнил представитель Белого дома. В настоящее время этим занимается лишь одна компания – Chevron, имеющая специальное разрешение США.

Разрешение американским компаниям было выдано после того, как венесуэльские власти одобрили реформу в углеводородной сфере, которую американские компании считали необходимой для начала работы в стране.

Президент Дональд Трамп рассчитывает, что американские энергокомпании вложат миллиарды долларов в возрождение нефтяного сектора Боливарской республики, инфраструктура которого «пришла в упадок из-за недостатка инвестиций и коррупции», отмечает агентство.

Однако влияние лицензии на работу в Венесуэле может оказаться ограниченным из-за сохранения запрета на операции с компаниями, имеющими связи с Китаем, который при бывшем президенте Николасе Мадуро был крупным покупателем венесуэльской нефти.

В середине января Трамп заявлял о планах использовать огромные запасы венесуэльской нефти. К 15 января США завершили продажу первой партии нефти на общую сумму $500 млн.