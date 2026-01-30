Развлечения от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал «преобразить» КНДР, запустив новые проекты в 20 регионах страны. Об этом сообщило госагентство ЦТАК.

По его данным, речь идет о строительстве медучреждений, развлекательных комплексов и промышленных предприятий. Преобразования обещаны на территории более чем трети страны.

Ким дал старт строительному проекту в провинции Хванхэ-Намдо на юго-западе КНДР. «Почти треть городов и округов по всей стране будут преобразованы», - пообещал северокорейский лидер. На опубликованных государственными СМИ фото политик вместе с другими чиновниками копает землю, а толпа аплодирует и размахивает северокорейскими флагами.

Власти Северной Кореи регулярно говорят о планах превратить страну в «социалистическую сказку». Так, в сентябре 2022 года с помощью двух новых законов правящая партия уже была намерена произвести радикальные преобразования в сельской местности.