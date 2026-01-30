USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Развлечения от Ким Чен Ына

11:26 582

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал «преобразить» КНДР, запустив новые проекты в 20 регионах страны. Об этом сообщило госагентство ЦТАК.

По его данным, речь идет о строительстве медучреждений, развлекательных комплексов и промышленных предприятий. Преобразования обещаны на территории более чем трети страны.

Ким дал старт строительному проекту в провинции Хванхэ-Намдо на юго-западе КНДР. «Почти треть городов и округов по всей стране будут преобразованы», - пообещал северокорейский лидер. На опубликованных государственными СМИ фото политик вместе с другими чиновниками копает землю, а толпа аплодирует и размахивает северокорейскими флагами.

Власти Северной Кореи регулярно говорят о планах превратить страну в «социалистическую сказку». Так, в сентябре 2022 года с помощью двух новых законов правящая партия уже была намерена произвести радикальные преобразования в сельской местности.

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 20
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 352
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1207
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5008
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 668
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6087
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5076
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1658
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1193
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3874
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24320

