USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Иран не оставляет Трампу выбора

11:39 674

Вашингтон лишает высокопоставленных иранских чиновников и членов их семей права находиться в Соединенных Штатах, пока в Иране продолжаются репрессии, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

«Семьи элит иранского режима живут в США в роскоши, в то время как их народ подвергается массовым убийствам. Больше так не будет!» – написал Уолтц в X.

Его заявление последовало за объявлением Государственного департамента о том, что Вашингтон лишил права находиться в стране высокопоставленных иранских чиновников и членов их семей.

Кроме того, спикер Госдепа Томми Пигготт указал, что США продолжают проводить политику «максимального давления» на Иран с целью ограничения финансирования властей страны военных и ядерных программ, при этом сохраняя открытыми все дипломатические возможности. «Вместо того чтобы тратить средства на воду, продовольствие и энергетику, режим растрачивает свои богатства на террористические прокси и ядерную программу, которая была уничтожена президентом», – сказал Пигготт в интервью News Max.

Газета The New York Times (NYT) пишет, что американский президент Дональд Трамп получил расширенный список возможных военных действий против Ирана, направленных на нанесение дополнительного ущерба иранским ядерным и ракетным объектам или на ослабление позиций верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. По данным издания, нынешний набор вариантов включает даже возможность проведения американскими силами рейдов коммандос на объекты на территории Ирана. Такие операции обсуждаются на фоне сомнений в том, что одними авиаударами можно вывести из строя глубоко защищенные элементы иранской ядерной инфраструктуры.

При этом окончательного решения о применении военной силы пока не принято. По словам чиновников, Трамп не санкционировал ни один из представленных вариантов и по-прежнему допускает возможность дипломатического урегулирования. Некоторые представители администрации признают, что публичные угрозы военной операции во многом были рассчитаны на то, чтобы вынудить Иран вернуться за стол переговоров.

В последние дни, отмечает издание, Трамп также размышлял о том, насколько реалистичным является сценарий смены власти в Иране, однако даже сторонники жесткой линии признают, что последствия трудно предсказать заранее.

NYT также пишет, что израильские официальные лица призвали Соединенные Штаты присоединиться к ним в потенциальных военных действиях против иранской программы баллистических ракет, поскольку Вашингтон рассматривает расширенные варианты ответа Тегерану.

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 27
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 355
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1209
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5010
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 675
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6088
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5076
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1661
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1194
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3876
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24321

ЭТО ВАЖНО

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 27
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 355
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1209
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5010
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 675
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6088
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5076
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1661
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1194
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3876
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24321
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться