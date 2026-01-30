Иран не оставляет Трампу выбора

Вашингтон лишает высокопоставленных иранских чиновников и членов их семей права находиться в Соединенных Штатах, пока в Иране продолжаются репрессии, заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

«Семьи элит иранского режима живут в США в роскоши, в то время как их народ подвергается массовым убийствам. Больше так не будет!» – написал Уолтц в X.

Его заявление последовало за объявлением Государственного департамента о том, что Вашингтон лишил права находиться в стране высокопоставленных иранских чиновников и членов их семей.

Кроме того, спикер Госдепа Томми Пигготт указал, что США продолжают проводить политику «максимального давления» на Иран с целью ограничения финансирования властей страны военных и ядерных программ, при этом сохраняя открытыми все дипломатические возможности. «Вместо того чтобы тратить средства на воду, продовольствие и энергетику, режим растрачивает свои богатства на террористические прокси и ядерную программу, которая была уничтожена президентом», – сказал Пигготт в интервью News Max.

Газета The New York Times (NYT) пишет, что американский президент Дональд Трамп получил расширенный список возможных военных действий против Ирана, направленных на нанесение дополнительного ущерба иранским ядерным и ракетным объектам или на ослабление позиций верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. По данным издания, нынешний набор вариантов включает даже возможность проведения американскими силами рейдов коммандос на объекты на территории Ирана. Такие операции обсуждаются на фоне сомнений в том, что одними авиаударами можно вывести из строя глубоко защищенные элементы иранской ядерной инфраструктуры.

При этом окончательного решения о применении военной силы пока не принято. По словам чиновников, Трамп не санкционировал ни один из представленных вариантов и по-прежнему допускает возможность дипломатического урегулирования. Некоторые представители администрации признают, что публичные угрозы военной операции во многом были рассчитаны на то, чтобы вынудить Иран вернуться за стол переговоров.

В последние дни, отмечает издание, Трамп также размышлял о том, насколько реалистичным является сценарий смены власти в Иране, однако даже сторонники жесткой линии признают, что последствия трудно предсказать заранее.

NYT также пишет, что израильские официальные лица призвали Соединенные Штаты присоединиться к ним в потенциальных военных действиях против иранской программы баллистических ракет, поскольку Вашингтон рассматривает расширенные варианты ответа Тегерану.