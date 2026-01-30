Россия запустила по Украине «Искандер-М» и сотню дронов

USD 1.7000
В ночь на 30 января российские войска осуществили масштабную атаку на территорию Украины, применив баллистическую ракету и 111 беспилотников различных типов. Силам обороны удалось сбить и подавить 80 дронов, однако зафиксировано попадание в 15 локациях. Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

По данным военных, ракетная и дроновая атака началась еще вечером 29 января. Россияне выпустили ракету «Искандер-М» из Воронежской области, а также ударные БПЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и аппараты других модификаций. Запуск дронов осуществлялся из Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с захваченной части Донецка. Около 70 единиц из общего количества составили именно «Шахеды».

«По предварительным данным, по состоянию на 08:00 (10:00 по Баку) противовоздушной обороной сбито/подавлено 80 российских БПЛА», – говорится в сообщении ВС ВСУ.

Отбиванием атаки занимались зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы, а также подразделения РЭБ и беспилотных систем.

«Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях», – передает пресс-служба Воздушных сил Украины.

На фоне этого напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина ожидает выполнения договоренностей, достигнутых во время переговоров с США и Россией в Абу-Даби, относительно энергетического перемирия.

ЭТО ВАЖНО

Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 27
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 356
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1210
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5011
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 678
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6089
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5076
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 1663
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1194
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
Трамп ввел в Америке чрезвычайное положение
08:31 3876
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана последнее обновление 05:02
05:02 24323
