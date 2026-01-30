Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы

Азербайджан ввел временный безвизовый режим для владельцев паспортов Специального административного района (САР) Гонконг КНР. Об этом сообщает администрация Гонконга.

Согласно информации, владельцы данных паспортов смогут с 2 февраля 2026 года по 2 февраля 2027 года посещать Азербайджан без визы до трех раз, при этом каждое пребывание не должно превышать 30 дней.

«Азербайджан является страной-участницей инициативы «Один пояс — один путь». В рамках этой инициативы безвизовое соглашение принесет пользу владельцам паспортов САР Гонконг и будет способствовать укреплению двусторонних туристических, культурных и экономических связей», — отметил представитель иммиграционного департамента САР Гонконг.