USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Экстремальные морозы в США: десятки погибших

11:55 776

Число погибших из-за снежной бури и морозов в США увеличилось до 85, сообщает Associated Press (AP). Более половины смертей зафиксированы в штатах Теннесси, Миссисипи и Луизиана. Стихия затронула территорию от Техаса до Нью-Джерси.

Сотни военнослужащих Национальной гвардии были мобилизованы в Миссисипи и Теннесси для расчистки дорог, помощи застрявшим автомобилистам и жителям домов, отключенных от электроснабжения.

Национальная метеорологическая служба предупредила о дальнейшем похолодании из-за арктического воздуха, продвигающегося на юго-восток США. В Нэшвилле температура в ночь на пятницу могла опуститься до - 10 °C, а с учетом ветра — до - 18 °C. Власти сообщали о закрытых участках межштатных трасс I-55 и I-22 в северной части Миссисипи и о сохраняющихся рисках из-за гололеда.

 

Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото
12:38 835
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22 1488
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1128
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1495
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 1442
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1961
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5567
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 3090
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6773
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5483
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 2463

ЭТО ВАЖНО

Новые послы у Ильхама Алиева
Новые послы у Ильхама Алиева фото
12:38 835
Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22 1488
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1128
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1495
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 1442
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1961
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5567
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 3090
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6773
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5483
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 2463
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться