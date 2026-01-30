Трамп отказался признавать канадские самолеты

Президент США Дональд Трамп объявил о решении отозвать сертификацию всех произведенных в Канаде самолетов, а также пообещал Оттаве 50-процентную таможенную пошлину на все самолеты.

«В связи с тем, что Канада неправомерно, незаконно и на протяжении длительного времени отказывается сертифицировать реактивные самолеты Gulfstream моделей 500, 600, 700 и 800 — одни из самых выдающихся и технологически совершенных воздушных судов, когда-либо созданных, — мы настоящим принимаем решение отозвать сертификацию самолетов Bombardier Global Express, а также всех воздушных судов, произведенных в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не получит полную сертификацию, которая должна была быть выдана еще много лет назад.

Более того, Канада фактически блокирует продажу продукции Gulfstream на своей территории, используя тот же самый сертификационный механизм.

Если по какой-либо причине данная ситуация не будет немедленно исправлена, Соединенные Штаты введут 50-процентную таможенную пошлину на все самолеты, продаваемые Канадой на рынке США», - написал Трамп в соцсети Truth Social.