ЦАХАЛ опровергает: никаких 70 тысяч погибших

Публикация в газете Haaretz, что израильcкие военные признали данные палестинского Минздрава о 70 тыс. погибших жителей сектора Газа за два года войны, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани.

«ЦАХАЛ поясняет, что опубликованные данные не соответствуют официальным данным Армии обороны Израиля», - написал он в X, комментируя данные газеты.

«Любые заявления по этому вопросу будут распространяться по официальным каналам», - добавил он.

29 января газета Haaretz без ссылок на армейскую пресс-службу заявила, что ЦАХАЛ «признал, что убила 70 тыс. палестинцев в Газе».