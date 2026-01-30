USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Переговоры Трампа с руководством Ирана

ЦАХАЛ опровергает: никаких 70 тысяч погибших

12:05

Публикация в газете Haaretz, что израильcкие военные признали данные палестинского Минздрава о 70 тыс. погибших жителей сектора Газа за два года войны, не соответствует действительности. С таким заявлением выступил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надав Шошани.

«ЦАХАЛ поясняет, что опубликованные данные не соответствуют официальным данным Армии обороны Израиля», - написал он в X, комментируя данные газеты.

«Любые заявления по этому вопросу будут распространяться по официальным каналам», - добавил он.

29 января газета Haaretz без ссылок на армейскую пресс-службу заявила, что ЦАХАЛ «признал, что убила 70 тыс. палестинцев в Газе».

Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
02:17
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
06:00
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
01:36
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
10:12

