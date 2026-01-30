Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...

«Наша проблема не с Израилем как таковым, а с политикой Израиля в регионе, в особенности с его политикой в отношении палестинцев и с тем, что в последнее время происходит в Газе – с геноцидом», – сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Анкара «противодействует не самому Израилю, а его агрессивной политике в регионе, угрожающей стабильности», заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Фидан также подчеркнул, что палестинская группировка ХАМАС никогда не была сдерживающим фактором для Израиля. Он добавил, что с учетом военной поддержки США между военной мощью Израиля и силами ХАМАС не существует никакого баланса.

«В лучшем случае палестинское движение может быть для Израиля раздражающим элементом, но не сдерживающим», – убежден глава турецкой дипломатии.

Министр отметил, что «силы безопасности ХАМАС были достаточно эффективны для управления всей Газой и обеспечения местной безопасности и полицейских функций».

Говоря об участии Турции в «Совете мира» по сектору Газа, созданного по инициативе американского президента Дональда Трампа, Фидан отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху изначально выступал против включения Турецкой Республики в организацию. Однако, как продолжил министр, Анкара продолжает играть ключевую роль в региональных процессах. По его мнению, «Совет мира» является платформой, посредством которой действительно можно продвинуть повестку Газы.

«Мы приняли приглашение и участвуем в работе, мое имя включено в Исполнительный совет по Газе, и мы сохраняем свое место в этой структуре. Вместе с Египтом, Катаром и США мы входим в ключевую посредническую группу… В случае получения запроса мы готовы предоставить воинские контингенты в состав Международных сил стабилизации (МСС)», – пояснил он.

По его мнению, проект МСС имеет ключевое значение и будет выгоден как Палестине, так и Израилю, поскольку «снимет риски взаимных нападений и нарушений договоренностей по безопасности». «Это ознаменует собой новый этап в истории палестинского вопроса», – отметил министр.

Фидан также подчеркнул, что решение Турции прекратить торговлю с Израилем было предельно ясным сигналом: пока не прекратятся атаки и в Газу не будет обеспечен беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, возобновления торговли не будет.