18 кг золота и боевые патроны: арестован налоговик Оруджев

Сотрудник Государственной налоговой службы Азербайджана незаконным путем ввез в страну 18 килограммов золотых ювелирных изделий. Информация об этом поступила в следственное управление Генпрокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что оперуполномоченный следственного управления Государственной налоговой службы Фуад Оруджев вступил в преступный сговор с уже осужденными Кямраном Магеррамовым, Хаямом Гурбановым и другими лицами.

Фуад Оруджев и его сообщники незаконно ввезли на территорию Азербайджана из Турции золотые ювелирные изделия в особо крупном размере общим весом более 18 килограммов и ориентировочной стоимостью около 1 миллиона 700 тысяч манатов.

В ходе следствия при обыске дома, где проживал Фуад Оруджев, были обнаружены также 39 патронов к пистолету типа «Макаров».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 206.3.2 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и 206.3.3 (совершение преступления должностным лицом с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Азербайджана.

28 января решением Бинагадинского районного суда в отношении Фуада Оруджева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.