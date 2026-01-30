USD 1.7000
Байден забрал только два подарка

12:22 824

Экс-президент США Джо Байден забрал с собой всего два дипломатических подарка, полученных во время президентства. Речь идет об обломке самолета, подаренном премьером Папуа — Новой Гвинеи Джеймсом Марапе, и запонках, которые американскому президенту вручила премьер Италии Джорджа Мелони. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ Госдепартамента.

В 2023 году Марапе передал Байдену обломки бомбардировщика Douglas A-20 Havoc — на той же модели летал дядя американского президента Эмброуз Финнеган, прежде чем он разбился у берегов Новой Гвинеи в 1944 году. Американский лидер поблагодарил своего коллегу за «невероятный подарок» и отметил, что Папуа — Новая Гвинея «имеет особое значение» для его семьи.

Помимо фрагмента самолета, Марапе передал Байдену плакат в рамке, традиционную сумку билум, картину, рубашку, золотую булавку и кофе. Общая стоимость всех подарков составила более $1,2 тыс.

Кроме того, американский президент сохранил запонки Buccellati, которые ему подарила Джорджа Мелони в 2024 году. Она также вручила Байдену памятный медальон, вино и оливковое масло. Их общую стоимость оценили в $722. 

Как отмечает Bloomberg, все подарки от властей других стран принадлежат правительству США. Если же получатель хочет сохранить вещь, он должен заплатить за нее.

