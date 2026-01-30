Зеленский пригласил Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает российского лидера Владимира Путина в Киев. Вчера в Кремле заявляли, что Путин приглашает Зеленского в Москву.

«Я публично приглашаю Путина в Киев, если он осмелится, конечно. Конечно, я не могу встретиться с Путиным в Москве. Это было бы то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве.

Я готов к любому формату саммита лидеров, но не в Москве или Беларуси. Между нами и Россией не было никаких прямых переговоров или прямых соглашений о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Если Россия прекратит удары по энергетической инфраструктуре Украины, Украина не будет наносить удары по российской энергетике», - сказал Зеленский, добавив, что очередную встречу Украины и РФ в ОАЭ могут перенести из-за ситуации вокруг Ирана.