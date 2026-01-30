USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Зеленский пригласил Путина в Киев

12:22 1497

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает российского лидера Владимира Путина в Киев. Вчера в Кремле заявляли, что Путин приглашает Зеленского в Москву.

«Я публично приглашаю Путина в Киев, если он осмелится, конечно. Конечно, я не могу встретиться с Путиным в Москве. Это было бы то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве.

Я готов к любому формату саммита лидеров, но не в Москве или Беларуси. Между нами и Россией не было никаких прямых переговоров или прямых соглашений о прекращении ударов по энергетическим объектам.

Если Россия прекратит удары по энергетической инфраструктуре Украины, Украина не будет наносить удары по российской энергетике», - сказал Зеленский, добавив, что очередную встречу Украины и РФ в ОАЭ могут перенести из-за ситуации вокруг Ирана.

Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22 1498
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1135
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1507
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 1446
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1966
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5571
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 3102
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6774
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5486
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 2469
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1497

ЭТО ВАЖНО

Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22 1498
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1135
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1507
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 1446
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1966
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5571
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 3102
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6774
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5486
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 2469
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1497
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться