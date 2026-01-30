Как уберечься от сезонного гриппа

В осенне-зимний период острые респираторные вирусные инфекции, в особенности грипп, широко распространяются среди населения, создавая тем самым риск для здоровья как детей, так и взрослых. Своевременное и достоверное информирование общества о вирусе гриппа имеет особое значение. На вопросы о симптомах гриппа, возрастных группах повышенного риска, мерах профилактики, роли вакцинации и последствиях приема лекарств без назначения врача ответила uнфекционист отдела паразитарных заболеваний Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени В.Ахундова Министерства здравоохранения Арзу Панахова.

— Арзу ханум, что представляет собой вирус гриппа, каковы его признаки и симптомы?

— Грипп (инфлюэнца) — это острая вирусная инфекция, поражающая преимущественно верхние и нижние дыхательные пути, обладающая высокой заразностью. Возбудители относятся к семейству Orthomyxoviridae и делятся в основном на типы A, B и C. Основными причинами сезонных эпидемий у людей являются вирусы гриппа типов A и B. Самая заметная особенность вируса гриппа — его частые мутации. Именно из-за этой изменчивости грипп возвращается каждую осень – зиму, и предыдущий иммунитет не может полностью защитить от новой болезни. Вирус гриппа распространяется преимущественно воздушно-капельным путём. Заражённый человек при кашле, чихании или разговоре выделяет вирус в окружающую среду. Кроме того, заражение возможно через прикосновение к загрязнённым поверхностям с последующим касанием носа, рта или глаз. Инкубационный период обычно составляет 1–4 дня. Больной может быть заразным уже за 1 день до появления симптомов. Заразный период обычно длится 5–7 дней. У детей и людей с ослабленным иммунитетом этот период может быть длиннее.

Симптомы гриппа обычно проявляются остро и внезапно. Самый характерный признак — высокая температура тела, часто поднимающаяся до 38–40 °C. Вместе с лихорадкой возникают сильная общая слабость, выраженная усталость — это самые частые жалобы пациентов. Боли в мышцах и суставах очень типичны для гриппа и иногда настолько сильны, что затрудняют даже простые движения. Головная боль при гриппе обычно интенсивная и стойкая, особенно в области лба и за глазами. К симптомам со стороны дыхательных путей относятся сухой, надсадный кашель, першение и боль в горле, насморк или заложенность носа. Часто наблюдаются озноб, дрожь и ощущение холода.

В некоторых случаях грипп не ограничивается только дыхательными путями. Могут появляться потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе — особенно часто у детей. Также встречаются покраснение глаз, слезотечение, светобоязнь, реже — охриплость голоса. Во время болезни возможны снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, сонливость и общее психическое угнетение.

Главное отличие гриппа от обычной простуды — он протекает гораздо тяжелее, симптомы начинаются внезапно и резко ухудшают общее состояние. Особенно тяжело болезнь проходит у детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями — у них выше риск тяжёлого течения и серьёзных осложнений. Поэтому при появлении симптомов гриппа важно как можно скорее обратиться к врачу, изолировать себя от окружающих и начать правильное лечение — это играет ключевую роль в предотвращении распространения болезни и развития осложнений.

— В каких возрастных группах грипп встречается чаще всего?

— Грипп — это такая инфекция, которая не ограничена определённой возрастной группой и может встречаться на любом этапе жизни. Тем не менее эпидемиологические наблюдения показывают, что частота заражения не одинакова во всех возрастных группах, и некоторые из них заражаются чаще, а также переносят болезнь тяжелее. Самые высокие показатели заражения обычно регистрируются среди детей, особенно в дошкольном возрасте (0–5 лет) и среди школьников (6–17 лет). Главная причина этого — то, что дети находятся в тесном контакте в коллективных учреждениях (детские сады, школы), часто не соблюдают правила гигиены и их иммунная система ещё не полностью сформирована. Дети легче заражаются вирусом гриппа и одновременно играют главную роль в качестве «основного звена передачи» вируса в обществе.

Пожилые люди, особенно старше 65 лет, находятся в группе риска не столько по частоте заражения, сколько по тяжести течения болезни и риску осложнений. Причина более тяжелого течения гриппа в этой возрастной группе — ослабление иммунной системы, а также наличие сопутствующих хронических заболеваний (сердечно-сосудистые, лёгочные, сахарный диабет и др.). У пожилых грипп может сопровождаться серьёзными осложнениями: пневмонией, обострением хронических болезней, сердечной и дыхательной недостаточностью. Беременные женщины относятся к отдельной группе риска. Физиологические изменения в иммунной системе во время беременности повышают восприимчивость к инфекциям. Поэтому грипп у беременных может быть опасен как для матери, так и для плода и требует более тщательного наблюдения.

Молодые люди и лица среднего возраста обычно переносят грипп легче, однако их риск заражения напрямую зависит от образа жизни. Особенно часто заражаются те, кто регулярно пользуется общественным транспортом, работает в офисах и коллективных коллективах, а также сотрудники сферы образования, здравоохранения и сферы услуг — из-за более частого контакта с вирусом. Кроме того, люди любого возраста, у которых есть хронические заболевания или иммунодефицит, могут заражаться гриппом легче и переносить его тяжелее. Сюда относятся: астма, хронические заболевания лёгких, сердца, почек и печени, сахарный диабет, а также лица, получающие иммуносупрессивную терапию. Поэтому защита групп риска, в первую очередь своевременная вакцинация и соблюдение профилактических мер, играет ключевую роль в предотвращении распространения гриппа.

— На что следует обратить особое внимание для профилактики гриппа?

— Грипп — это не только личная ответственность, но и вопрос охраны общественного здоровья. Поскольку вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путём с очень высокой скоростью, каждому человеку в повседневной жизни следует соблюдать ряд простых, но эффективных правил. Одна из самых важных мер профилактики — своевременная вакцинация. Вирус гриппа постоянно меняется, поэтому каждый год разрабатываются обновлённые вакцины, соответствующие текущему сезону. Особенно важна вакцинация для детей, пожилых людей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом — именно для этих групп она играет ключевую роль в предотвращении тяжёлого течения болезни и осложнений.

Соблюдение правил личной гигиены имеет огромное значение в профилактике гриппа. Частое мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, существенно снижает вероятность попадания вируса в организм. Если руки не вымыты, следует избегать прикосновений к глазам, носу и рту — это один из самых распространённых путей проникновения вируса в организм. Для предотвращения распространения гриппа крайне важно правильное использование масок, особенно людям, у которых уже появились симптомы. При кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос одноразовым платком или локтем — это основное правило респираторной гигиены. Использованные салфетки следует немедленно выбрасывать, а затем тщательно вымыть руки. Рекомендуется по возможности избегать мест массового скопления людей, особенно в плохо проветриваемых закрытых помещениях. В осенне-зимний период длительное пребывание в общественном транспорте, торговых центрах и на массовых мероприятиях значительно повышает риск заражения. По возможности следует соблюдать социальную дистанцию. Людям с симптомами гриппа крайне важно оставаться дома и самоизолироваться — это необходимо как для их скорейшего выздоровления, так и для предотвращения передачи вируса другим. При повышении температуры, боли в горле, кашле, выраженной слабости посещать общественные места настоятельно не рекомендуется. Укрепление общего сопротивления организма также играет важную роль в профилактике. Сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости, продукты, богатые витаминами и минералами, нормальный режим сна и физическая активность помогают укрепить иммунную систему. В то же время хронический стресс и недосыпание ослабляют иммунитет и повышают риск заражения.

В итоге основными принципами профилактики гриппа являются: вакцинация, соблюдение гигиены, ответственное поведение и здоровый образ жизни. Соблюдение этих мер позволяет защитить как собственное здоровье, так и здоровье окружающих людей.