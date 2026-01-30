Как уберечься от сезонного гриппа

В осенне-зимний период острые респираторные вирусные инфекции, в особенности грипп, широко распространяются среди населения, создавая тем самым риск для здоровья как детей, так и взрослых. Своевременное и достоверное информирование общества о вирусе гриппа имеет особое значение. На вопросы о симптомах гриппа, возрастных группах повышенного риска, мерах профилактики, роли вакцинации и последствиях приема лекарств без назначения врача ответила uнфекционист отдела паразитарных заболеваний Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени В.Ахундова Министерства здравоохранения Арзу Панахова.
— Арзу ханум, что представляет собой вирус гриппа, каковы его признаки и симптомы?
— Грипп (инфлюэнца) — это острая вирусная инфекция, поражающая преимущественно верхние и нижние дыхательные пути, обладающая высокой заразностью. Возбудители относятся к семейству Orthomyxoviridae и делятся в основном на типы A, B и C. Основными причинами сезонных эпидемий у людей являются вирусы гриппа типов A и B. Самая заметная особенность вируса гриппа — его частые мутации. Именно из-за этой изменчивости грипп возвращается каждую осень – зиму, и предыдущий иммунитет не может полностью защитить от новой болезни. Вирус гриппа распространяется преимущественно воздушно-капельным путём. Заражённый человек при кашле, чихании или разговоре выделяет вирус в окружающую среду. Кроме того, заражение возможно через прикосновение к загрязнённым поверхностям с последующим касанием носа, рта или глаз. Инкубационный период обычно составляет 1–4 дня. Больной может быть заразным уже за 1 день до появления симптомов. Заразный период обычно длится 5–7 дней. У детей и людей с ослабленным иммунитетом этот период может быть длиннее.
Симптомы гриппа обычно проявляются остро и внезапно. Самый характерный признак — высокая температура тела, часто поднимающаяся до 38–40 °C. Вместе с лихорадкой возникают сильная общая слабость, выраженная усталость — это самые частые жалобы пациентов. Боли в мышцах и суставах очень типичны для гриппа и иногда настолько сильны, что затрудняют даже простые движения. Головная боль при гриппе обычно интенсивная и стойкая, особенно в области лба и за глазами. К симптомам со стороны дыхательных путей относятся сухой, надсадный кашель, першение и боль в горле, насморк или заложенность носа. Часто наблюдаются озноб, дрожь и ощущение холода.
В некоторых случаях грипп не ограничивается только дыхательными путями. Могут появляться потеря аппетита, тошнота, рвота, боли в животе — особенно часто у детей. Также встречаются покраснение глаз, слезотечение, светобоязнь, реже — охриплость голоса. Во время болезни возможны снижение концентрации внимания, ухудшение памяти, сонливость и общее психическое угнетение.
Главное отличие гриппа от обычной простуды — он протекает гораздо тяжелее, симптомы начинаются внезапно и резко ухудшают общее состояние. Особенно тяжело болезнь проходит у детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с хроническими заболеваниями — у них выше риск тяжёлого течения и серьёзных осложнений. Поэтому при появлении симптомов гриппа важно как можно скорее обратиться к врачу, изолировать себя от окружающих и начать правильное лечение — это играет ключевую роль в предотвращении распространения болезни и развития осложнений.
— В каких возрастных группах грипп встречается чаще всего?
— Грипп — это такая инфекция, которая не ограничена определённой возрастной группой и может встречаться на любом этапе жизни. Тем не менее эпидемиологические наблюдения показывают, что частота заражения не одинакова во всех возрастных группах, и некоторые из них заражаются чаще, а также переносят болезнь тяжелее. Самые высокие показатели заражения обычно регистрируются среди детей, особенно в дошкольном возрасте (0–5 лет) и среди школьников (6–17 лет). Главная причина этого — то, что дети находятся в тесном контакте в коллективных учреждениях (детские сады, школы), часто не соблюдают правила гигиены и их иммунная система ещё не полностью сформирована. Дети легче заражаются вирусом гриппа и одновременно играют главную роль в качестве «основного звена передачи» вируса в обществе.
Пожилые люди, особенно старше 65 лет, находятся в группе риска не столько по частоте заражения, сколько по тяжести течения болезни и риску осложнений. Причина более тяжелого течения гриппа в этой возрастной группе — ослабление иммунной системы, а также наличие сопутствующих хронических заболеваний (сердечно-сосудистые, лёгочные, сахарный диабет и др.). У пожилых грипп может сопровождаться серьёзными осложнениями: пневмонией, обострением хронических болезней, сердечной и дыхательной недостаточностью. Беременные женщины относятся к отдельной группе риска. Физиологические изменения в иммунной системе во время беременности повышают восприимчивость к инфекциям. Поэтому грипп у беременных может быть опасен как для матери, так и для плода и требует более тщательного наблюдения.
Молодые люди и лица среднего возраста обычно переносят грипп легче, однако их риск заражения напрямую зависит от образа жизни. Особенно часто заражаются те, кто регулярно пользуется общественным транспортом, работает в офисах и коллективных коллективах, а также сотрудники сферы образования, здравоохранения и сферы услуг — из-за более частого контакта с вирусом. Кроме того, люди любого возраста, у которых есть хронические заболевания или иммунодефицит, могут заражаться гриппом легче и переносить его тяжелее. Сюда относятся: астма, хронические заболевания лёгких, сердца, почек и печени, сахарный диабет, а также лица, получающие иммуносупрессивную терапию. Поэтому защита групп риска, в первую очередь своевременная вакцинация и соблюдение профилактических мер, играет ключевую роль в предотвращении распространения гриппа.
— На что следует обратить особое внимание для профилактики гриппа?
— Грипп — это не только личная ответственность, но и вопрос охраны общественного здоровья. Поскольку вирус гриппа распространяется воздушно-капельным путём с очень высокой скоростью, каждому человеку в повседневной жизни следует соблюдать ряд простых, но эффективных правил. Одна из самых важных мер профилактики — своевременная вакцинация. Вирус гриппа постоянно меняется, поэтому каждый год разрабатываются обновлённые вакцины, соответствующие текущему сезону. Особенно важна вакцинация для детей, пожилых людей, беременных женщин, лиц с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом — именно для этих групп она играет ключевую роль в предотвращении тяжёлого течения болезни и осложнений.
Соблюдение правил личной гигиены имеет огромное значение в профилактике гриппа. Частое мытье рук с мылом, особенно после посещения общественных мест, существенно снижает вероятность попадания вируса в организм. Если руки не вымыты, следует избегать прикосновений к глазам, носу и рту — это один из самых распространённых путей проникновения вируса в организм. Для предотвращения распространения гриппа крайне важно правильное использование масок, особенно людям, у которых уже появились симптомы. При кашле и чихании необходимо прикрывать рот и нос одноразовым платком или локтем — это основное правило респираторной гигиены. Использованные салфетки следует немедленно выбрасывать, а затем тщательно вымыть руки. Рекомендуется по возможности избегать мест массового скопления людей, особенно в плохо проветриваемых закрытых помещениях. В осенне-зимний период длительное пребывание в общественном транспорте, торговых центрах и на массовых мероприятиях значительно повышает риск заражения. По возможности следует соблюдать социальную дистанцию. Людям с симптомами гриппа крайне важно оставаться дома и самоизолироваться — это необходимо как для их скорейшего выздоровления, так и для предотвращения передачи вируса другим. При повышении температуры, боли в горле, кашле, выраженной слабости посещать общественные места настоятельно не рекомендуется. Укрепление общего сопротивления организма также играет важную роль в профилактике. Сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости, продукты, богатые витаминами и минералами, нормальный режим сна и физическая активность помогают укрепить иммунную систему. В то же время хронический стресс и недосыпание ослабляют иммунитет и повышают риск заражения.
В итоге основными принципами профилактики гриппа являются: вакцинация, соблюдение гигиены, ответственное поведение и здоровый образ жизни. Соблюдение этих мер позволяет защитить как собственное здоровье, так и здоровье окружающих людей.
— Каковы негативные последствия приёма лекарств и антибиотиков без назначения врача?
— Прием лекарств, особенно антибиотиков, без консультации врача на первый взгляд может казаться «безобидным» шагом. Но с медицинской точки зрения такое поведение может привести к серьёзным, а иногда и необратимым последствиям для здоровья. Главная проблема в том, что лекарства — это не «универсально действующие» средства, а препараты, требующие конкретного диагноза, правильной дозировки и длительности приёма. Одна из самых больших опасностей — это развитие устойчивости (резистентности) к антибиотикам. Если антибиотик принимается без назначения врача или в неправильной дозе, он не уничтожает бактерии полностью, а лишь «приучает» их к себе. В результате в будущем при той же инфекции этот антибиотик уже не действует. Это опасно не только для одного человека, но и для всего общества: устойчивые бактерии распространяются, и появляются инфекции, которые гораздо труднее лечить.
Еще одно важное негативное последствие антибиотиков — нарушение нормальной микрофлоры организма. В теле человека, особенно в кишечнике, живут «полезные бактерии», которые крайне важны для нормальной работы иммунной системы. Антибиотики не различают вредные и полезные бактерии. В итоге могут возникнуть диарея, боли в животе, вздутие, грибковые инфекции, общее ослабление иммунитета. Длительный и бесконтрольный приём антибиотиков серьёзно повреждает микробиоту кишечника.
Лекарства, принимаемые без назначения врача, могут оказывать токсическое действие на печень и почки. Многие препараты именно через эти органы расщепляются и выводятся из организма. Неправильная дозировка или ненужный приём могут привести к повышению печёночных ферментов, нарушению функции почек и даже к лекарственному гепатиту.
Другие важные риски — побочные эффекты и аллергические реакции. Некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к определенным препаратам. Без контроля врача прием лекарств может вызвать кожную сыпь, зуд, отеки, затруднение дыхания, а в тяжёлых случаях — анафилактический шок, угрожающий жизни. Особенно опасны в этом плане антибиотики и обезболивающие.
Самолечение может временно маскировать симптомы болезни, но не устранять её основную причину. Это приводит к запоздалой правильной диагностике, утяжелению заболевания и необходимости более сложного и длительного лечения. Особенно важно подчеркнуть, что при вирусных инфекциях антибиотики совершенно бесполезны. При гриппе, ОРВИ, других респираторных вирусных инфекциях приём антибиотиков не только не помогает, но и вредит: ослабляет иммунитет и способствует тому, что в будущем, когда антибиотик действительно понадобится, он уже не сработает.
Особенно опасен бесконтрольный прием лекарств у детей, пожилых людей, беременных женщин и лиц с хроническими заболеваниями. В этих группах действие препаратов может быть совсем иным, а риск тяжелых осложнений — значительно выше.
Лекарства и антибиотики — это не средство для самолечения, а инструмент лечения, который должен назначаться только после правильной врачебной оценки. Самый верный способ заботы о здоровье — действовать не по симптомам «на глаз», а на основании научно обоснованной медицинской консультации.
— Какие рекомендации вы бы дали для защиты от сезонного гриппа?
— Профилактические меры по защите от сезонного гриппа начинаются с повседневного образа жизни и охватывают стратегические шаги, направленные на укрепление здоровья. Одним из ключевых мероприятий является своевременная вакцинация против гриппа, на чём особо акцентирует внимание Министерство здравоохранения. В текущем сезоне Министерство здравоохранения завезло в Азербайджан безопасные и высококачественные противогриппозные вакцины, и вакцинационная кампания стартовала 8 октября прошлого года. Эти вакцины произведены во Франции и являются препаратами, соответствующими высоким стандартам качества. Целью является снижение распространения вируса гриппа в осенне-зимний период и защита здоровья населения.
Вакцинация считается основным профилактическим средством, особенно для следующих групп: медицинских работников, беременных женщин, лиц в возрасте 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями. Поскольку у этих групп грипп может протекать в более тяжёлой форме, своевременная вакцинация имеет большое значение для предотвращения инфекции.
Вакцина подготавливает иммунную систему организма к борьбе с вирусом гриппа и снижает вероятность заболевания. На практике у вакцинированных лиц значительно ниже риск тяжёлого течения гриппа, госпитализации и развития осложнений. Ежегодное применение обновлённых вакцин против постоянно мутирующего вируса гриппа адаптирует иммунитет к сезону и усиливает защиту. Это является наиболее эффективной мерой против изменчивой природы вируса гриппа.
Вакцинация бесплатно проводится во всех государственных медицинских учреждениях, а также в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства или работы. Это важный шаг для обеспечения доступности вакцинации и защиты широких слоёв населения.
Защита от гриппа не ограничивается только вакцинацией. Частое мытьё рук, использование масок при вирусных инфекциях, соблюдение социальной дистанции и избегание тесного контакта с больными также снижают распространение инфекции. В сочетании с вакцинацией эти меры значительно повышают эффективность защиты от гриппа.
Стратегия вакцинации в период гриппозного сезона является первым и основным шагом, направленным не только на защиту индивидуального здоровья, но и на сохранение общественного здоровья.