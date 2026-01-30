Турция не хочет курдских боевиков и радикалов в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан назвал соглашение между Дамаском и курдскими «Сирийскими демократическими силами» («СДС») значимым шагом и подчеркнул, что Анкара поддержит его с учетом интересов национальной безопасности. Об этом он заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

«В принципе, Турция, кто бы ни были стороны, поддержит любое достигнутое ими соглашение… Однако у Турции есть свои озабоченности и собственные красные линии в вопросах национальной безопасности. Тем не менее, когда правительство Дамаска заключает соглашение с «СДС», эти красные линии обычно учитываются. Но если вернуться к текущей ситуации, прекращение огня сохраняется, и это позволяет американским силам перебрасывать задержанных боевиков ИГИЛ из Сирии в Ирак. Я считаю это важным развитием событий», – отметил Фидан.

Говоря о включении курдов в правоохранительные структуры Сирии, министр отметил, что «СДС» является крылом «Рабочей партии Курдистана» (РПК) (признана террористической в Турции), у которой есть четыре ответвления в четырех странах – Сирии, Ираке, Иране и Турции.

«То есть у них есть цели по четырем странам. Мы действительно ценим сирийских курдов. С ними следует обращаться вполне справедливо», – заявил глава МИД Турции.

Глава турецкой дипломатии привлек внимание к тому, что в прошлом РПК мобилизовала сотни человек и направила их в Сирию для вступления в ряды «СДС». «Они не сирийцы и сейчас находятся в Сирии. Их единственная цель – нанести ущерб национальным интересам безопасности Турции. И мы действительно хотим, чтобы это прекратилось», – добавил Фидан.

Кроме того, продолжил он, в контролируемых «СДС» районах Сирии предоставляется убежище и оперативное пространство турецким радикальным элементам, которые могут вести деятельность против Турции.

«Там около 300 вооруженных человек. Это члены турецких леворадикальных организаций, и их единственная задача – искать возможности для нападений на турецких военных и силы безопасности. Мы всех их знаем, они это знают. Мы хотим, чтобы и это тоже прекратилось», – заявил министр.

Фидан подчеркнул, что остальное должно решаться между сторонами в рамках принципов суверенного и унитарного государства.

«Конечно, должна быть только одна армия, под единым командованием единой власти. Вопросы полиции и другие детали могут быть урегулированы между Дамаском и «СДС», – подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Говоря о внешней политике США в сирийском направлении, министр отметил, что позиции Анкары и Вашингтона в значительной степени совпадают.

«Администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы новое сирийское руководство само решало свои проблемы и стало ответственным членом международного сообщества», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о недавнем визите сирийского президента Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон, Фидан напомнил, что глава государства подписал соглашение, которое позволяет новому правительству стать частью Международной коалиции по борьбе с ИГИЛ. «Считаю это очень значимым шагом с институциональной точки зрения. Это важно. Однако, когда речь заходит о проблеме с «СДС», между американцами и Дамаском иногда возникают разногласия. И я думаю, что мы – американцы и сирийцы – ведем интенсивные переговоры, чтобы решить этот вопрос без проблем», – сказал министр.