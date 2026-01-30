Новые послы у Ильхама Алиева

30 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Азербайджане Марии К.Папаконстантинос. Об этом информирует официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев во время беседы с послом вспомнил свои встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках проведенной в Азербайджане COP29, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, а также в рамках других международных мероприятий, подчеркнул, что в ходе этих встреч состоялись плодотворные дискуссии по различным аспектам двусторонних отношений. По словам президента Азербайджана, этот диалог очень важен для развития двусторонних отношений.

Отметив, что Азербайджан и Греция сотрудничают в различных областях, в том числе в сфере энергетической безопасности, президент Азербайджана выразил надежду, что в будущем будет больше контактов между представителями бизнеса, взаимные инвестиции, и что послы двух стран будут играть важную роль в развитии двустороннего партнерства.

Мария К.Папаконстантину, в свою очередь, подчеркнув, что для нее честь быть назначенной послом в Азербайджане, отметила, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений в области зеленой энергетики, сельского хозяйства и в других сферах. Посол затронула важность прямого авиасообщения между двумя странами.

В ходе беседы было подчеркнуто наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в политической, экономической, энергетической, инвестиционной, транспортной, культурной, образовательной, туристической сферах, в области искусства и в других направлениях, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.