USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Масштабные учения НАТО без американцев

12:47 327

В НАТО стартовали крупномасштабные учения Steadfast Dart («Меткий дротик»), в которых принимают участие около 10 тысяч военнослужащих из 11 стран, но без участия США - крупнейшего и важнейшего члена альянса, пишет The New York Times.

Учения проходят на фоне критики президента Дональда Трампа в адрес НАТО и служат проверкой способности европейских союзников действовать самостоятельно.

Флотилия и логистика

В испанский порт в 80 км к северо-западу от Гибралтара прибудут четыре турецких корабля, включая новый десантный корабль, способный выполнять функции авианосца. После этого они сформируют флот с испанскими кораблями и обойдут континент, встретившись с судами Франции, Германии, Польши и Нидерландов.

Флот будет доставлять танки, десантные корабли, вертолеты, беспилотники и войска из южной Европы в северную Германию, где запланирована высадка и боевые стрельбы с участием турецких морских пехотинцев.

Цель учений

Операция должна проверить Силы реагирования НАТО и оценить способность союзников быстро перебрасывать войска и технику с одного конца континента на другой.

Лукас Менгелькамп, аналитик Института исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета, отмечает: «Эти учения вполне могут дать представление о будущем европеизированной НАТО».

Учения демонстрируют, что даже без США европейские страны способны организовать крупные логистические операции и коллективную оборону.

Европейская инициатива

Учения возглавляет Испания, а Германия будет отвечать за логистику. Это подчеркивает роль Германии как ключевого оборонного центра Европы и крупнейшей обычной армии на континенте.

«В наше время очень важно продемонстрировать единство альянса», – сказал генерал Инго Герхарц из немецких ВВС, добавив, что учения являются «замечательным и важным сигналом» способности южноевропейских стран быстро развертывать силы в Центральной Европе.

Роль США

Хотя американские войска не участвуют напрямую, США все еще играют ключевую роль в планировании и стратегическом надзоре. Американское оборудование, спутниковая разведка и запас ракет дальнего радиуса действия остаются критически важными для полноценной боевой способности НАТО. Герхарц говорит: «Я не сомневаюсь, что США останутся в НАТО и пойдут с нами, если придется защищать Европу».

Учения Steadfast Dart продлятся до февраля и включают различные виды транспорта – морской, автомобильный и авиационный, а также привлечение коммерческого судоходства.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на важной встрече министров обороны стран НАТО 12 февраля, что вызывает дополнительные вопросы о приверженности Вашингтона к альянсу. Вместо него на встрече должен присутствовать Элбридж Колби, заместитель министра обороны по вопросам оборонной политики.

Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22 1507
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1141
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1510
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 1451
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1968
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5572
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 3110
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6777
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5488
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 2471
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1498

ЭТО ВАЖНО

Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22 1507
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1141
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1510
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 1451
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1968
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5572
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 3110
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6777
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5488
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 2471
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1498
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться