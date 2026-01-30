Масштабные учения НАТО без американцев

В НАТО стартовали крупномасштабные учения Steadfast Dart («Меткий дротик»), в которых принимают участие около 10 тысяч военнослужащих из 11 стран, но без участия США - крупнейшего и важнейшего члена альянса, пишет The New York Times.

Учения проходят на фоне критики президента Дональда Трампа в адрес НАТО и служат проверкой способности европейских союзников действовать самостоятельно.

Флотилия и логистика

В испанский порт в 80 км к северо-западу от Гибралтара прибудут четыре турецких корабля, включая новый десантный корабль, способный выполнять функции авианосца. После этого они сформируют флот с испанскими кораблями и обойдут континент, встретившись с судами Франции, Германии, Польши и Нидерландов.

Флот будет доставлять танки, десантные корабли, вертолеты, беспилотники и войска из южной Европы в северную Германию, где запланирована высадка и боевые стрельбы с участием турецких морских пехотинцев.

Цель учений

Операция должна проверить Силы реагирования НАТО и оценить способность союзников быстро перебрасывать войска и технику с одного конца континента на другой.

Лукас Менгелькамп, аналитик Института исследований мира и политики безопасности Гамбургского университета, отмечает: «Эти учения вполне могут дать представление о будущем европеизированной НАТО».

Учения демонстрируют, что даже без США европейские страны способны организовать крупные логистические операции и коллективную оборону.

Европейская инициатива

Учения возглавляет Испания, а Германия будет отвечать за логистику. Это подчеркивает роль Германии как ключевого оборонного центра Европы и крупнейшей обычной армии на континенте.

«В наше время очень важно продемонстрировать единство альянса», – сказал генерал Инго Герхарц из немецких ВВС, добавив, что учения являются «замечательным и важным сигналом» способности южноевропейских стран быстро развертывать силы в Центральной Европе.

Роль США

Хотя американские войска не участвуют напрямую, США все еще играют ключевую роль в планировании и стратегическом надзоре. Американское оборудование, спутниковая разведка и запас ракет дальнего радиуса действия остаются критически важными для полноценной боевой способности НАТО. Герхарц говорит: «Я не сомневаюсь, что США останутся в НАТО и пойдут с нами, если придется защищать Европу».

Учения Steadfast Dart продлятся до февраля и включают различные виды транспорта – морской, автомобильный и авиационный, а также привлечение коммерческого судоходства.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Пит Хегсет не будет присутствовать на важной встрече министров обороны стран НАТО 12 февраля, что вызывает дополнительные вопросы о приверженности Вашингтона к альянсу. Вместо него на встрече должен присутствовать Элбридж Колби, заместитель министра обороны по вопросам оборонной политики.