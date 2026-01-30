USD 1.7000
Переговоры Трампа с руководством Ирана
Новость дня
Переговоры Трампа с руководством Ирана

Почти судьбоносный визит Аракчи в Стамбул

13:02 436

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл с визитом в Стамбул для проведения переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как сообщает Министерство иностранных дел Ирана, глава МИД Ирана обсудит с турецкими официальными лицами двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

«В регионе существуют серьезные проблемы, и цели, заявленные Соединенными Штатами и другими странами, требуют более тесных консультаций», — заявил Аракчи по прибытии, сообщают иранские государственные СМИ.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет Аббаса Аракчи.

Зеленский пригласил Путина в Киев
Зеленский пригласил Путина в Киев
12:22 1511
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
Фидан: Наша проблема не с Израилем как таковым...
12:08 1143
Трамп отказался признавать канадские самолеты
Трамп отказался признавать канадские самолеты
11:58 1514
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
Из Гонконга в Азербайджан теперь без визы
11:43 1451
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
Турция хочет создать новую ось с Европой: без США, России и Китая
10:39 1969
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?»
Экс-глава Бакинского бульвара: «Кому нужна справедливость после моей смерти?» наш спецреп; все еще актуально
02:17 5574
Иран не оставляет Трампу выбора
Иран не оставляет Трампу выбора
11:39 3116
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару
Эрдоган дает последний шанс Ирану. Аракчи летит в Анкару главная тема
06:00 6777
Украинская война лишила Россию статуса великой державы
Украинская война лишила Россию статуса великой державы громкий доклад; все еще актуально
01:36 5488
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
Задержания в реабилитационном центре Qurtuluş
10:30 2472
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине
Кому выгодно «энергетическое перемирие» в Украине мнение экспертов ISW
10:12 1498

