Почти судьбоносный визит Аракчи в Стамбул

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл с визитом в Стамбул для проведения переговоров со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Как сообщает Министерство иностранных дел Ирана, глава МИД Ирана обсудит с турецкими официальными лицами двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

«В регионе существуют серьезные проблемы, и цели, заявленные Соединенными Штатами и другими странами, требуют более тесных консультаций», — заявил Аракчи по прибытии, сообщают иранские государственные СМИ.

Ожидается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет Аббаса Аракчи.