Фидан признался, что получает удовольствие от России и Украины

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара поддерживает переговоры по урегулированию российско-украинской войны и играет значительную роль в обеспечении возможного прекращения огня. Об этом он заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

«С учетом участия всех сторон, включая крупные европейские страны, США и в определенной степени Россию, мы находимся ближе к возможному мирному соглашению, чем в предыдущих инициативах», – полагает Фидан.

Он добавил, что даже спустя четыре года войны поддерживать диалог между сторонами крайне важно. «Турция понимает эту потребность и рассматривает возможное прекращение огня между Россией и Украиной как часть своих внешнеполитических целей, с удовольствием играя роль посредника», – отметил министр.

Он также обратил внимание на эффективность усилий президента США Дональда Трампа по обеспечению прекращения огня. «Стороны должны проявить больше креативности, так как есть вопросы, связанные с территориями, которые сложно решить. Другие вопросы, касающиеся гарантий безопасности, уже частично согласованы. Любое мирное соглашение между Россией и Украиной не будет только между ними – оно затронет также экономические и торговые отношения России с Европой и США», – подчеркнул глава МИД.

Фидан отметил, что вопросы, связанные с напряженностью между США и Европой, ролью НАТО, последствиями российско-украинской войны и отношениями с Китаем, имеют большое значение для трансатлантического сообщества.

«Конфликт России и Украины – это лишь один вопрос, к которому добавляются новые. Возможный отход США от европейской архитектуры безопасности вызывает серьезное беспокойство у европейцев не только из-за конфликта и изменения позиции США, но и из-за самого ухода. Вопрос Гренландии и пошлины также создают дополнительные проблемы», – добавил министр.